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Рон Перлман готов сняться в "Хеллбое 3" ради фанатов

Новости
    28.01.2022, 13:18
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актер Рон Перлман ("Аллея кошмаров", "Не смотрите наверх") заявил, что не горит желанием сниматься в третьей части "Хеллбоя", однако считает, что у него есть долг перед фанатами.

В интервью The Independent он прямо ответил: "Горю ли я желанием сниматься в "Хеллбое 3"? Нет, мне, блин, 71 год". Однако он считает, что создатели в долгу перед фанатами, так что финал должен появиться. И Перлман продолжает напоминать об этом Гильермо дель Торо.

Дилогия Гильермо Дель Торо (фильмы "Хеллбой: Герой из пекла" и "Хеллбой II: Золотая армия") выходила в 2004 и 2008 годах. "Хеллбой" был перезапущен в 2019-м со звездой "Очень странных дел" Дэвидом Харбором и Миллой Йовович, получил смешанные оценки и претендовал на "Золотую малину".

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