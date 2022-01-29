Профессор Александров: Девятилетней студентке МГУ лучше вернуться в школу

Профессор НИУ "Высшая школа экономики" Даниил Александров посоветовал девятилетней студентке МГУ Алисе Тепляковой вернуться в школу. "И неважно, что она сдала ЕГЭ", - добавил он.

По словам эксперта, всему свое время. В школе, общаясь со сверстниками, девочка сможет освоить социальные навыки. У нее появится большая самостоятельность в поведении.

"Университет и старшие классы школы - это не только освоение набора знаний. Для всех людей важно пройти определенные моменты этой жизни", - подчеркнул Александров в интервью "МК".

Девочке рано учиться в высшем учебном заведении, поскольку через несколько лет у нее могут появиться другие интересы.

Ранее остановить "эксперимент" над девятилетней студенткой факультета психологии МГУ предложил член Совета по правам человека, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов.

Он отметил, что необходимо "рассмотреть другие виды обучения ребенка", например, в школе юного психолога.

"Нужно обдумать, как уменьшить резкую дисгармонию между познавательным и личностным развитием Алисы", - сказал Асмолов.

"Я всегда говорил родителям: нужно быть очень внимательными, следить, чтобы ребенок прошел детство, созрел для будущего, - прокомментировал обучение Тепляковой ректор МГУ Виктор Садовничий. - Главное, чтобы у нее хватило сил и здоровья".