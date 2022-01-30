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Вдова Караченцова эмоционально прокомментировала смерть Леонида Куравлева

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    30.01.2022, 15:28
Текст:   Кристина Верховцева

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина прокомментировала смерть народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. О кончине актера стало известно сегодня, спустя несколько дней после его выписки из госпиталя в Коммунарке.

Поргина восприняла сообщение о смерти артиста близко к сердцу. Первое, что она спросила, узнав о трагической вести, где умер Куравлев.

- Бедненький мой! Будем за него молиться! Я как раз сегодня была на службе и молилась за него, говорила: "Господи, хоть бы он был живой!" Но, видите, Господь сам распоряжается нашими жизнями, и только он решает, где нам быть, - заявила она в беседе Teleprogramma.pro.

Поргина также добавила, что обязательно пойдет на прощание с артистом.

Фото: kino-teatr.ru
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Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении. Даты прощания и погребения пока не сообщалось.

Напомним, 85-летний Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке в первых числах января этого года. Врачи диагностировали у него пневмонию, он находился в тяжелом состоянии. Болезнь удалось побороть, но у пожилого пациента произошло серьезное поражение мозга. После выписки Куравлева направили в хоспис, где ему должны были оказывать паллиативную помощь.

Людмила Поргина осталась вдовой в 2018 году, когда ее супруг, актер Николай Караченцов скончался от рака. До этого долгие годы артист страдал от различных проблем со здоровьем, в том числе, вызванных серьезной автомобильной аварией в 2005 году.

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