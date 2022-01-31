Фильм "Серебряные коньки" получил шесть наград на кинопремии "Золотой орел"

В Москве состоялось вручение ХХ юбилейной премии "Золотой орел". Проходила церемония по традиции в 1-м Павильоне "Мосфильма", в этом году - при поддержке ювелирной компании Mercury - партнера с 2016 года.

В тот же вечер трансляцию "Золотого орла" показал телеканал "Россия 1", а во время самого мероприятия за происходящим можно было наблюдать на онлайн-сервисе ВГТРК "Смотрим". И сейчас там же возможно посмотреть, как все было. Онлайн-трансляция в наше время очень важна, поскольку и на саму премию многие не смогли прийти из-за того, что заболели или боялись заболеть, да и проводилась она довольно в узком кругу. Были приглашены ведущие, те, кто вручает призы, и номинанты плюс СМИ. Строго соблюдалась рассадка, и маски снимали только для фотосессии или выхода на сцену.

Вести в наши дни разносятся быстро, и уже все интересующиеся знают, что абсолютным триумфатором юбилейного "Золотого орла" в 2022 году стала картина режиссера Михаила Локшина "Серебряные коньки". Помимо главного приза - за "Лучший фильм" она получила статуэтки за лучший сценарий (Роман Кантор), лучшую операторскую работу (Игорь Гринякин), лучшую работу художника-постановщика (Александр Загоскин), лучшую работу художника по костюмам (Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовникова) и лучший монтаж (Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов). На премии продюсером Петром Ануровым была озвучена новость - скоро состоится выставка костюмов к картине. "Серебряные коньки" в этом году были представлены на "Золотого орла" в 12 номинациях - больше, чем другие киноленты, и, как итог, у них шесть призов.

Напомним некоторые факты о фильме: он открывал Московский кинофестиваль в 2020 году, выходил в прокат в декабре того же года (показал хорошие сборы), появился на мировом стриминговом гиганте Netflix в линейке оригинальных проектов (первый из российских художественных фильмов). На Netflix картина вырвалась в лидеры - попала в топ-10 в 26 странах по просмотрам. В России фильм также был показан эксклюзивно на мультимедиаплатформе Okko, а сейчас его можно смотреть сразу на нескольких наших видеосервисах.

Победа "Серебряных коньков" на "Золотом орле" лишь подчеркнула традицию: на первой российской кинопремии года побеждают статусные масштабные крупнобюджетные картины независимо от жанра - драма, исторический фильм или, как в данном случае, сказка.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Владимир Мединский, советник президента РФ, открывая церемонию, подчеркнул, что большинство из номинантов поддержаны государством. И, конечно же, в таком случае хочется в числе лауреатов видеть картину, продемонстрировавшую наибольшие достижения, а "Серебряные коньки" - таковы. Соревнуясь за звание "Лучшего фильма года", они опередили таких конкурентов, как "Иван Денисович", "Капитан Волконогов бежал", "Огонь" и "Уроки фарси". Большинство других призов на премии также получили довольно статусные для России картины. Три награды у фильм-катастрофы "Огонь": "Лучшая женская роль второго плана" (Ирина Горбачева), "Лучшая мужская роль второго плана" (Иван Янковский), "Лучшая работа звукорежиссера" (Алексей Самоделко).

Драма "Иван Денисович" получила двух "Золотых орлов" в номинациях "Лучшая режиссерская работа" (Глеб Панфилов) и "Лучшая мужская роль в кино" (Филипп Янковский). Речь Филиппа Янковского была одним из кульминационных моментов церемонии. "Получить с сыном в один день приз - это так трогательно, - сказал Филипп Янковский. - Жалко, что отец наш не дожил до этого времени, не радуется за нас с внуком" (речь об Олеге Янковском - прим.ред.)". Филипп добавил, что работу в фильме "Иван Денисович" посвятил своей маме, потому что подсознательно играл ее папу - своего дедушку, поблагодарил жену Оксану Фандеру, которая сидела в зале, после чего объявил, что посвящает приз "всем людям, которые сгинули в лагерях".

Еще одним запоминающимся событием на юбилейном "Золотом орле" стало вручение приза "За вклад в кинематограф" народному артисту РФ - Сергею Шакурову, который в первые дни этого года отметил юбилей - 80-летие.

Актер Сергей Гармаш и народный артист РСФСР Сергей Шакуров, получивший премию в номинации "За вклад в российский кинематограф". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Перечислим имена еще некоторых лауреатов, полный список которых можно найти, как на сайте премии, так и на сайте "РГ", где велась подробная трансляция с места события.

Актрисе Марии Ароновой эксперты премии присудили "Орла" за "Лучшую женскую роль". В фантастической комедии "Пара из будущего" они с Сергеем Буруновым сыграли главных героев - мужа и жену в будущем - в 2040 году. Документальный фильм "Бондарчук. Battle" назван "Лучшим неигровым фильмом". "Седьмая симфония" признана "Лучшим телевизионным сериалом", а сыгравший в ней главную роль (дирижера Карла Элиасберга) Алексей Гуськов - "Лучшим актером в кино". Получая приз, Гуськов напомнил, что 27 января (премию вручали 28 января) был День снятия блокады Ленинграда и особо поблагодарил команду за бережное отношение к теме. Награду за "Лучшую женскую роль в сериале" получила актриса Александра Урсуляк за работу в проекте "Пингвины моей мамы", где она сыграла многодетную мать: один сын (главный герой, которого играет Макар Хлебников) - родной, остальные дети - усыновленные.

Прямая речь

Три вопроса председателю Экспертного совета

Об основных изменениях, коснувшихся кинопремии, "РГ" рассказал новый председатель Экспертного совета "Золотого орла" Иван Кудрявцев, который сменил на этой должности ушедшего от нас известного киноведа Кирилла Разлогова.

В чем особенности премии этого года?

Иван Кудрявцев: Главных нововведений два. Они связаны как с объективными переменами в индустрии, так и с субъективной ситуацией. Нет в 2022 году номинации "Лучший иностранный фильм в российском прокате", потому что слишком многие компании вынуждены были перенести релизы. В ситуации, когда не вышла большая часть интересного и ожидаемого кино, эксперты сочли невозможным вручать награды в такой номинации. Я надеюсь, что в дальнейшем она вернется, когда релизный план и график премьер устаканятся.

В российской киноиндустрии все кипит и пенится, растут инвестиции, и впервые у нас появилась номинация "Лучший сериал онлайн-платформ". Мы предлагаем к рассмотрению, как эксперты, фильмы, которые вначале вышли на платформах. В данной номинации в этом году участвовали сериалы "Вампиры средней полосы", "Пингвины моей мамы" и "Вертинский" - последний и стал лауреатом.

Актриса Паулина Андреева, получающая награду в номинации "Лучший сериал онлайн платформ" за сериал "Вертинский". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

А что если в сериале в Сети присутствует нецензурная лексика, которую потом "запикивают" вещатели, как было с сериалом "Пингвины моей мамы", или же убирают другие неоднозначные фрагменты?

Иван Кудрявцев: Изменение в монтаже проекта - это в компетенции платформы. И мы вряд ли сможем пояснить - повлияла ли нецензурная лексика в проекте на решение киноакадемиков. Это личный выбор каждого из них. Сотни академиков принимают решение и учитывают гораздо больше фактов и смыслов, чем один фактор нецензурной брани. Это миллион факторов помноженный на суждения экспертов.

Не установит ли "Золотой орел" вслед за "Оскаром" свои новые строгие правила?

Иван Кудрявцев: В процедурах по голосованию я участвую впервые, и мое впечатление, что в индустрии нарастает конкуренция. Премия "Золотой орел" становится все более значимой. Получишь ли ты награду? Выдвинут ли твой проект в номинацию? Я заметил, как студии реагируют на попадание в число номинантов: уже гордятся, рассылают релизы. В этом смысле российская Национальная кинопремия все больше идет по пути "Оскара" и "Золотого глобуса" - я имею в виду, что она набирает мощность, становится вехой, от которой начинается и заканчивается весь кинематографический цикл года. Такой точки нам не хватало.

Вопрос пойдет ли "Золотой орел" по пути "Оскара" - скорее, к академии. Мое личное мнение, как участника индустрии, а не как председателя Экспертного совета, таково: индустрия не выработала свои стандарты до конца. Сам факт наличия бурной дискуссии вокруг и внутри происходящего свидетельствует, что процесс будет идти и дальше. Конечно, все смотрят на Голливуд, ориентируются на него, но потом и спорят. Голливуд - отчасти законодатель мод, но не диктатор.

Каждая академия - это сердце кинематографии, ее коллективный разум. У российской - свое направление. Она не будет сливаться ни с какой другой. Она имеет тенденцию искать в глобальном мире собственный путь.