Новую Lada Vesta примерили к автодрому в Сочи. Фото гоночного прототипа

В социальных сетях "Сочи Автодрома" появилась подборка фото с учебно-тренировочных сборов лицензированных пилотов Российской автомобильной федерации (РАФ), в которой был замечен прототип гоночной Lada Vesta TCR нового поколения. Однако теперь фото по какой-то причине исчезли из галереи, но до этого успели быть растиражированы группой Avtograd news.

О том, что на фото запечатлён болид на базе Lada Vesta нового поколения, говорит несколько фактов. Во-первых, автомобиль в камуфляже, причём тщательнейшим образом замаскированы плёнкой фары и фонари - элементов, которые изменятся в ходе смены поколений вазовского бестселлера последних месяцев.

Во-вторых, сам факт того, что фото было удалено: видимо, АвтоВАЗ не желает "перегревать" интерес публики к модели (хотя, по мнению пользователей соцсетей, он уже давно перегрет) или готовит самостоятельную тизерную кампанию по гоночному прототипу.

Что касается непосредственно автомобиля, то он оснащён большим антикрылом и расширителями кузова, которые выглядят, как временные, которые впоследствии будут заменены цельными кузовными панелями.

Первый официальный тизер новой Lada Vesta был показан в рамках отчётной конференции АвтоВАЗа по итогам деятельности в 2021 году. Именно он сообщил, что производитель позиционирует следующую модель, как Vesta нового поколения. Старт серийного выпуска на "Lada Ижевск" может начаться в марте, в продаже автомобили появятся ближе к лету.