Волонтеры сообщили о смерти пропавшей под Новгородом девочки

В городе Холм Новгородской области обнаружено тело девочки 2020 года рождения. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Феникс", которые на протяжении последних нескольких дней пытались обнаружить ребенка.

Информацию об обнаружении тела ребенка "РГ" подтвердил источник, знакомый с ходом расследования. В ходе поисков прочесывались улицы, овраги, заброшенные дома. Волонтеры не раскрывают подробностей, где было найдено тело. Причины смерти ребенка будут устанавливаться в ходе экспертизы.

Напомним, девочка, которой исполнился год и девять месяцев, пропала в ночь на 25 января. Семья сложная. У матери девочки есть семеро старших детей, и в отношении всех их она лишена родительских прав. Младший ребенок жил с ней и с отчимом.

После исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве. При обыске в доме криминалистами были обнаружены костные останки и по городку поползли самые ужасные слухи. Следователи поспешили опровергнуть их: кости принадлежат животным. Но у следователей имелись данные, что девочка все-таки мертва. Родителям было предъявлено обвинение в убийстве, сейчас они арестованы.