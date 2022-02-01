Как работает первый в России электротаксопарк

- Tesla, тот самый электрокар Илона Маска, - знакомит с "железным другом" водитель такси Грант Петросян. - Машине подходит сочинский климат: она теплолюбивая, будто создавалась специально для южных регионов. Экологичная и тихая, в ней практически не слышно звука мотора: если не включать музыку, то в салоне полная тишина. Аккумуляторная батарея расположена низко, поэтому у электромобиля хорошая развесовка и управляемость, что положительно сказывается на безопасности. У машины спортивный характер. Еще один плюс - под капотом находится багажник.

Электромобиль двигается более плавно, чем его бензиновые собратья. Как объяснили специалисты, этого удалось достичь благодаря отсутствию ступенчатой коробки передач, что значительно повышает комфорт. Кстати, электромобиль может ездить и даже парковаться без участия водителя, но по действующим пока в России правилам руки человека все же должны быть на руле, потому что автопилот - это не замена водителя, а его помощник.

Электрокар имеет пять звезд безопасности, он оборудован подушками, снабжен девятью камерами и радарами. Одна из камер следит за положением головы водителя, его состоянием, а также считывает информацию, держит ли он руки на руле и управляет ли машиной. Кроме того, камера следит, активно ли человек нажимает на педаль газа. Если водитель уставший, вяло держит руль и слабо нажимает на педаль газа, то, например, при резком торможении двигающегося впереди автомобиля умная система подаст сигнал, а если "увидит", что человек на него не реагирует, то остановит машину.

- Въехать в бампер другой машины это еще нужно постараться, и не факт, что получится, - продолжает Грант Петросян. - Максимальная скорость электромобиля - 218 километров в час, динамика разгона - 4,4 секунды до ста километров. Новый электромобиль стоит от пяти миллионов рублей. Он дороже своих предшественников на миллион-полтора. Если рассматривать габариты, то Tesla сравним с BMW Series 3 и Mercedes C-Class, а если тарифы поездки, то с Toyota Camry и Kia K5, но в этом случае сам электромобиль дороже на 2-2,5 миллиона. В сочинском электротаксопарке машины 2018 - 2020 года выпуска. Зарядка занимает полчаса, после чего машина сможет проехать 300 - 400 километров или четыре-пять часов. Полную разрядку батареи допускать нельзя: электрокар может выйти из строя. В горный кластер на электрокарах легко можно заехать, сейчас на всех машинах стоит зимняя резина. Часто окружающие, особенно молодежь, восторженно реагируют на Tesla-такси, это, безусловно, вау-эффект. Среди пассажиров тоже равнодушных нет. Вчера подвозил мужчину с работы, и он сказал: "У меня был хороший день, но это лучшее его завершение!"

Максимальная скорость электромобиля - 218 километров в час, динамика разгона - 4,4 секунды до ста километров

Кстати, скоро у агрегатора такси появится опция, благодаря которой можно будет заказать именно электромобили, которые работают в тарифах "Комфорт" и "Комфорт+".

В штате электротаксопарка - директор, менеджер и механик, а также 50 водителей. Александр Кропотин четыре года назад переехал в Сочи из Москвы:

- Я зашел на соседний пляж и обратил внимание на Jac, который парковался рядом. Подошел к водителю, спросил: "Неужели электрическая? Я тоже хочу на такой работать!" Раньше я арендовал Volkswagen Polo, но мне предложили нормированный график и выгодный - 50 на 50 - процент. Доход остался практически тем же, но работать стало комфортнее, появились выходные.

Кстати, в числе 50 водителей две девушки. Одна из них, Оксана Крякушина, рассказала о плюсах работы в электротаксопарке:

- Пока работаю второй день, но в такси уже семь лет. Об этой работе я узнала из интернет-сервиса объявлений. Меня сразу заинтересовали электрокары. От вождения я получаю удовольствие, машина бесшумная. Заправка стоит 500 рублей, оплачивается с помощью приложения - и деньги возвращаются. К тому же это единственная компания в Сочи, которая не берет деньги за путевки. Обычно они стоят от 200 рублей до полутора тысяч в день.

По словам директора парка электротакси Исы Айдамирова, предприятие может содержать еще максимум десять электротакси, иначе возникнет нехватка заказов.

- При подборе водителей нам очень важен опыт работы - минимум пять лет, - отметил он. - Водители Jac отдают компании 50 процентов выручки, а Tesla - 60. Это зависит от затратных ремонтных работ и лизинговых платежей. Водитель зарабатывает от 60 до 120 - 130 тысяч рублей, в день получается минимум две тысячи. Стоимость поездки автоматически определяет агрегатор такси.

Сейчас в Сочи четыре зарядные станции: одна в Центральном районе и три - в Адлерском, включая станцию на горном курорте "Роза хутор". Оптимальное же количество - 20 станций, то есть в пять раз больше. Например, Норвегия почти полностью перешла на электромобили. Примерно пять лет назад в Москве пробовали использовать электромобили в такси, но зимой там не подходящий климат для таких машин, а ездить только летом оказалось финансово нецелесообразно.

Как уточнила "РГ" Мария Черникова, исполнительный директор компании - разработчика сервиса электротакси, проект в Сочи уникальный: агрегатор по сути обнулил электротаксопарку комиссию, хотя при стандартных условиях автопарк платит 30 процентов. Также действуют спецусловия отгрузки и лизинга, установленные на срок до пяти лет.

- Сочетание этих факторов позволяет создать экономически выгодную модель работы, выйти в ноль и иметь небольшой доход, - объяснила она. - Это полностью коммерческий проект. И нужно учитывать мировой экологический тренд, ведь обычный автомобиль выбрасывает в атмосферу примерно 50 тонн углекислого газа в год. Открытой статистики количества частных электромобилей в Сочи нет, но судя по чатам в интернете, их 70 - 80, и уже сейчас на зарядных станциях бывают очереди. В этом году мы будем развивать собственную сеть зарядных станций. Между Москвой и Сочи по трассе М-4 "Дон" планируется построить минимум десять зарядных станций.

Компетентно

Александр Шмигидин, директор Общественного совета по развитию такси:

- Очереди из владельцев таксопарков, которые готовы перейти на электромобили, сегодня не наблюдается. На то есть ряд причин, включая отсутствие должной инфраструктуры и достаточной господдержки. Тем не менее некоторая работа ведется и федеральными и региональными властями. Например, с начала этого года электромобили включены в программу льготного автокредитования, которая дает возможность покупателю сэкономить до 25 процентов стоимости машины (до 625 тысяч рублей). Но при этом с 1 января отменен беспошлинный ввоз электромобилей в страны ЕАЭС. При импорте таких машин в Россию придется платить пошлину в размере 15 процентов от их стоимости. Говорить о результатах господдержки, думаю, стоит ближе к 2024 году, когда будет завершен первый этап работы по федеральной концепции развития электротранспорта в РФ.

Но все больше владельцев таксопарков присматривается к новому формату и начинает тестировать экотранспорт. Сейчас отрасль находится в поиске целевой модели электромобиля, так как существующие в России сертифицированные авто в основном премиум-класса (соответственно, они дорогие и не подходят для бизнеса такси). Если рассматривать бюджетные варианты, то возникают проблемы, связанные, например, с запасом хода, техническим обслуживанием. Когда появится такая, назовем ее оптимальной, модель автомобиля, она определенно даст мощный импульс электротакси в России.

До сего дня в России компаний такси, где 100 процентов парка состоит из электромобилей, еще не было. Сочинский таксопарк - самый крупный российский проект, своего рода драйвер. Но, важно отметить, что первопроходцу будет сложнее всего. Те же, кто пойдет "вторым эшелоном", смогут учиться на опыте коллег.

Безусловно, существует определенный риск. Но тот факт, что есть организации, которые тестируют бизнес такси с использованием электромобилей, говорит о начале нового витка в развитии отрасли.

Недоступный аэропорт

Водители такси недовольны тем, что не могут парковаться возле сочинского аэропорта в ожидании прилетевших пассажиров. Автомобилям разрешается заезжать только на 15 минут, и после выезда с территории в следующий раз можно заехать только через час, иначе придется заплатить 250 рублей. Вокруг аэропорта висят дорожные знаки "Парковка запрещена", и водителям такси ничего не остается, как нарушать правила. Кроме того, если водитель случайно заезжает на ВИП-парковку, то его ожидает штраф 2,5 тысячи рублей. Причем граница такой парковки не указана, а пассажиры иногда ожидают именно в этом месте. Автомобилисты просят четко обозначить заезд на ВИП-парковку и выделить места для ожидания. "РГ" отправила соответствующий запрос в пресс-службу воздушной гавани.