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02.02.2022 15:01
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Niva Legend. Будут собирать, пока есть детали

Текст: Константин Руссов

Ровно неделю назад стало известно о том, что АвтоВАЗ прекратил выпуск трёх- и пятидверных Lada Niva Legend в связи с отсутствием комплектующих. Сегодня, 2 февраля, сборочно-кузовное производство вернулось к работе.

Фото: www.motor.es
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По информации Avtograd news, на трёхдверную "Ниву" приходится 95 автомобилей от общего запланированного объёма выпуска, на "длинную" Niva Legend - 20 машин. Lada Niva Travel, которая на днях начала продаваться в новой спецверсии, продолжает сходить с конвейера без изменений - около 170-180 авто за смену.

Интересно, Lada Niva Legend вернулась на конвейер в обновлённом варианте или же заводу пока не до внедрения новинок? Ранее "РГ" рассказывала, как АвтоВАЗ улучшил внедорожник нового модельного года.

Цены на Lada Niva Legend в трёхдверном кузове начинаются от 693 900 рублей, пятидверная "Нива" стоит 793 900 рублей. По итогам 2021 года, семейство Niva заняло вторую строчку в топ-10 самых продаваемых SUV в России.

#Lada