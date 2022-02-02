Кассация отклонила жалобу Соболь на приговор к году исправительных работ

Второй кассационный суд отклонил жалобу на приговор Любови Соболь, которую приговорили к году исправительных работ.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, кассационная жалоба Соболь оставлена без удовлетворения. Также кассационный суд не стал изменять решения предыдущих судебных инстанций.

В апреле прошлого года мировой суд приговорил бывшего юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещенной в РФ, позднее ликвидирован по решению суда) Соболь к году исправительных работ. Ее признали виновной по ч. 2 ст. 139 УК РФ в нарушении неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия. Позже ей был вынесен второй приговор по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. После этого Соболь покинула Россию. В середине ноября прошлого года ФСИН направила в суд ходатайство с отменой условного наказания в связи с неисполнением осужденной возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления. 2 декабря Симоновский суд удовлетворил представление ФСИН об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного 15 апреля мировым судьей участка № 276 района Новокосино.

После возвращения в Россию Любовь Соболь ждут реальные исправительные работы в течении одного года.

Напомним, Соболь внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.