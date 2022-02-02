Skoda Fabia получит версию Monte Carlo. Первые изображения

Компания Skoda опубликовала первые дизайн-скетчи нового поколения Fabia в версии Monte Carlo, отличительными чертами которой являются спортивные акценты и декор. Fabia - первая модель чешского бренда, которая получила эту отделку 11 лет назад.

Внешне Fabia Monte Carlo отличается чёрным бортиком решётки радиатора, сплиттером на переднем бампере и увеличенные воздухозаборники. Задний бампер снабжён псевдодиффузором, надпись на пятой двери выполнена в чёрном цвете.

В отличие от обычной Fabia у автомобиля в исполнении Monte Carlo установлен трёхспицевый руль с отделкой из перфорированной кожи, вставки в торпедо и дверях - красные, которые контрастируют с тёмной цветовой гаммой салона. Материалом "под карбон" украшены ручки дверей и нижняя часть приборной панели. Вероятно, хэтчбек получит также накладки на пороги и на педали.

Мировая премьера хэтчбека Skoda Fabia четвёртого поколения состоялась в мае 2021 года. Модель построена на платформе MQB-A0, которая также лежит в основе нового Polo, продающегося в Европе. Линейка двигателей "Фабии" включает в себя TSI объёмом 1.0 и 1.5 литра мощностью от 95 до 150 л.с., а также литровый бензиновый "атмосферник" на 65 и 80 л.с. Коробки передач - МКП и роботизированная DSG.

Фото: Пресс-служба Skoda.