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03.02.2022 17:31
Рубрика: Культура

Даниил Трифонов сыграл в Москве "Искусство фуги" Баха

Текст: Ирина Муравьева
В Концертном зале Чайковского в юбилейном марафоне к 100-летию Московской филармонии прозвучало крупнейшее в истории музыки полифоническое сочинение - "Искусство фуги" Баха. Цикл, написанный Бахом в конце жизни и состоящий из 14 фуг и четырех канонов, исполнил пианист Даниил Трифонов.
Фото: предоставлено пресс-службой Московской филармонии Фото: предоставлено пресс-службой Московской филармонии
Фото: предоставлено пресс-службой Московской филармонии

Уже сам факт появления "Искусства фуги" в афише - эксцесс для концертной сцены, а тех немногих пианистов, которые берутся освоить и исполнить этот головоломный баховский опус, можно по пальцам пересчитать: не больше двух десятков - от Глена Гульда с его математически-рациональной трактовкой баховской метафизики, Татьяны Николаевой, до Григория Соколова, Евгения Королева.

Фото: пресс-служба Московской филармонии
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В 2021 году "Искусство фуги" записал Даниил Трифонов. Двойной диск с названием "Бах: Искусство жизни", в который вошли сочинения Баха, опусы его сыновей и пьесы из "Нотной тетради Анны Магадалены Бах", выпустил Deutsche Grammophon. В программе сочинений, отобранных Трифоновым для этого диска, абстрактные фуги и каноны - образцы полифонического баховского мастерства оказались помещенными в контекст жизни композитора - его опусов, связанных с близким ему кругом семьи и друзей. И эта сокровенная, личностная интонация отзеркалилась в трифоновской трактовке "Искусства фуги".

В его исполнении все фуги и каноны цикла, написанного Бахом на одну и ту же тему и в одной тональности ре минор, из витрины контрапунктических техник превратились в "живую" баховскую вселенную, где сквозь "икону" фуги проступали эмоции человеческой души, ее трепет и чувственность, ее хрупкость, страхи, гнев. И каждая из фуг, названных Бахом "контрапунктами" (Contrapunctus), представляла собой у Трифонова отдельный и в то же время связанный с другими фугами звуковой мир, с очень индивидуальными, иногда неожиданными темповыми и динамическими решениями, подобными не столько барочным аффектам, сколько психологическим нюансам состояний души.

Трифонов строил движение звука в фугах не по законам привычной полифонической "геометрии" с четко очерченными линиями отдельных голосов, а на сопоставлении "планов" - близких и далеких, словно в живописном ландшафте, с парадоксальной для полифонической формы плотной звуковой текстурой. В финальных точках фуг Трифонов не останавливался на ферматах, а обрывал аккорд и входил в следующую фугу. Это напоминало бесконечное движение и изменение - и состояний души, и в целом - музыкальной материи, картина которая усложнялась с каждой фугой. Первая фуга звучала с ясной расстановкой темы и контрапунктов и с трепетной взволнованностью. Во втором contrapunctus артикулировались жесткие, решительные, быстрые пунктиры, третья фуга погружала в созерцание, а четвертая пробегала в непривычно быстром темпе.

Трифонов, вопреки исполнительским канонам, использовал в полифонии педаль, а в пятом контрапункте она становилась плотной, как в романтическом тексте. В шестой фуге, написанной во французском стиле, Трифонов решил удвоить в октаву бас, имитируя звук органа.

Фото: предоставлено пресс-службой Московской филармонии

По сути, его подход к интерпретации этого цикла, казалось бы, представляющего собой собрание блестяще отточенных музыкальных формул и комбинаций полифонических техник, был подчеркнуто авторским, драматичным, современным. В нем не было объективного баховского равновесия, но было отражение неспокойного, переполненного внутренними и внешними конфликтами времени.

В последнем сontrapunctus (18-й номер цикла), завершающем этот грандиозный полифонический труд Баха и оборвавшемся, как известно, на 239-м такте - именно в том месте, где Бах начинал развивать тему, прописав нотами свое имя BACH, Трифонов сочинил окончание. Фуга была не дописана Бахом, потому что, согласно ремарке, сделанной на нотной странице его сыном, именно в этот момент Бах умер. По другой версии, Бах не дописал, чтобы будущие музыканты могли проявить свое контрапунктическое мастерство и создать свои версии финала. Трифонов дописал "Искусство фуги" в баховской технике, завершив эту грандиозную контрапунктическую монографию торжественной "органной" фактурой, мажором, просветлением - тем, что составляет субстанцию самого баховского искусства, несущего в себе знание о природе гармонии и сердечной человеческой любви.

Кстати

6 февраля Московская филармония в Виртуальном зале Филармонии-2 покажет запись концерта Даниила Трифонова, сделанную в Концертхаусе в Дортмунде в 2017 году. Трифонов с Малеровским камерным оркестром и дирижером Михаилом Плетневым исполняет два фортепианных концерта и Экспромт-фантазию Шопена.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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