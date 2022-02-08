При каких условиях Россия может стать многодетной страной

Трудное возвращение детей

Приживется ли в России модель многодетной семьи?

Юлия Зубок, руководитель Центра социологии молодежи, РАН: Исследования показывают, что продолжение себя в детях как смысл жизни видят не более одной трети молодежи. У молодых женщин она выражена еще слабее, чем у мужчин. Правда, желание иметь многодетную семью (трех детей и более) возрастает по мере взросления (с 10 процентов у восемнадцатилетних до 27 - у тридцатилетних), а также с повышением уровня образования (с 11 процентов до 20), с ростом уровня доходов (с 18 процентов в группе с плохим материальным положением до 24 процентов среди наиболее обеспеченных людей). О многодетности чаще задумываются и по мере продвижения от малых городов к большим. Мужчины чаще женщин высказываются за многодетную семью, в то время как женщины в качестве нормы называют семью вообще бездетную.

Епископ Пантелеимон, глава православной службы "Милосердие": Мне иногда кажется, что такие утверждения основываются не на объективной оценке происходящего, а на каком-то внутреннем негативном опыте людей, на дурных желаниях и предубеждениях. В нашей школе 90 (!) процентов детей из многодетных семей. И это не то чтобы мы их специально подбирали. Просто у нас в приходе рождаемость, думаю, больше, чем в любой другой точке земного шара. Если говорить не о многодетности вообще, а о себе, своих детях, внуках, друзьях, учениках Свято-Димитриевской школы, студентах Свято-Тихоновского университета, наших батюшках, прихожанах, то исходя из этого опыта, скажу, что к нам возвращается многодетность. Более того, она уже существует. Мне трудно согласиться с негативными гипотезами, как априори верными. По моему опыту, видно, что у россиян высока ценность семьи.

Елена Михайлова, социолог (ВЦИОМ): И опросы показывают, семья, здоровье и красота у нас на первом месте.

Юлия Зубок: Да, семья остается значимой, в том числе и для большинства молодежи (более 80 процентов). Но рожать молодые люди так и не соберутся, если не удастся ситуацию улучшить. Потенциал в той группе молодежи, для которой в идеальном образе хотя бы двое детей (таких чуть более половины - 55 процентов). Еще 17 процентов идеальной видят семьи с тремя и более детьми. Между тем реализуют идеальную модель очень немногие.

Епископ Пантелеимон: Но нам важно иметь в виду и ожидаемую рождаемость. Ведь если человек говорит "Я бы хотел иметь четырех детей", он ожидаемо многодетный. Мы должны обратить внимание на это как на ресурс, а не повторять, что по факту у него один ребенок, и больше он родить (по тем или иным обстоятельствам) не сможет. Просто эти обстоятельства надо менять. Люди с ожидаемой многодетностью должны получить сигнал: вы не останетесь одни, вам будут помогать.

Ситуация требует от нас изменения поведения. И это изменение скорее в голове, чем в кармане

Юлия Зубок: Я настроена скептически, потому что высокой ценности семьи сопутствует склонность к ее современной модели. Тут и стремление к равноправию и партнерству. И стирание четких граней между гендерными ролями. И демократические отношения между членами семьи. И дружеские межпоколенческие отношения. Этого не могло быть в традиционной культуре…

Епископ Пантелеимон: Когда мы, своей большой семьей - четверо детей и 24 внука - собираясь вместе на Рождество или Пасху, поем песни, разыгрываем семейные лотереи, дарим подарки (и не просто какую-то ерунду, а точно купленные именно для этого человека) - это традиция или современность? А наш семейный чат в Telegram с новостями, историями, душевной поддержкой? Большая семья не убивает современность и красоту, наоборот. Моей дочери Сашеньке, матери 10 детей, недавно продавщица отказалась продать банку пива для мужа, решив, что ей нет 18, даже появление 16-летнего сына ее не разубедило.

Мешают ли дети найти себя?

Юлия Зубок: Современные молодые люди часто считают семью не самоцелью, а средством для достижения других целей. Уж не говоря о том, что подавляющее большинство молодежи сегодня охвачено ярко выраженными гедонистическими установками - "получить от жизни как можно больше удовольствий, сегодня и сейчас". И у молодых женщин они на 11 процентов выше, чем у мужчин.

Елена Михайлова: Но ситуация меняется, и не только к худшему. Сегодня нам в значительной степени удалось изменить имидж многодетной семьи. Если 15 - 20 лет назад многодетность кем-то воспринималась чуть ли не как девиация и на многодетных смотрели как на "странных", то сегодня таких стереотипов нет. Уважение к многодетности, понимание, что это очень важный и серьезный труд, а может быть, и миссия, растворено в общей атмосфере. А она влияет даже больше, чем отдельные материальные меры.

Большая семья входит в моду в элите, среднем классе. У сокурсников моих детей в высокообеспеченных семьях уже по пять-шесть детей. Да, им помогают няни. Но если раньше в обеспеченной семье с нянями, мама спешила заняться своими делами, то сегодня становится модным активное материнство и ежедневная многочасовая вовлеченность в него.

Фонд "Отцовство" убеждает нас, что и отцовство становится модным. Миллиардер Игорь Рыбаков пишет не книгу "Как заработать миллиард?", но, как отец четверых детей, - книгу про отцовство.

Но и в обычной, не очень богатой семье, с ипотекой и др. трудностями сегодня уже рожают, не сопоставляя ребенка с количеством упущенных с его появлением материальных благ. Такой туповатый прагматизм вообще уходит из дискурса. Дети возвращаются в семью. И это какой-то новый виток духовного роста всего общества.

Юлия Зубок: Для многих молодых людей самореализация сродни религиозному культу, а это требует свободного времени. У семейных пар его катастрофически не хватает. Встает вопрос совмещения ролей, решение которого не всегда в пользу семьи. Возникает конфликт ценностей.

Епископ Пантелеимон: Большая семья мешает самореализации? Не надо думать, что гении вырастают из единственного ребенка. Бах был восьмым ребенком в семье, Лев Толстой - четвертым, а у него самого было 13 детей, в семье Ильи Репина кроме него было трое детей.

Елена Михайлова: И к тому же нельзя однозначно сказать, что сегодня многодетность блокирует карьерные стратегии и человек пропадает в профессии. Иногда, наоборот, ответственность за обеспечение трех или четырех детей стимулирует родителей к самореализации. Мама четверых детей Наталья Москвитина сочетает передачи на "Спасе" и работу в фонде "Женщины за жизнь". Семья и дети сегодня не крушение планов, а один из лучших вариантов человеческой самореализации.

Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Яковлева

Бедность не порок, зато порог

Многодетные семьи часто бедны. Это тормозит рождение детей?

Юлия Зубок: Сегодня быть многодетным часто автоматически означает быть бедным. Бедность как раз концентрируется в детской среде и в семьях с детьми. Не случайно в период пандемии самой пострадавшей категорией населения были семьи с детьми, а еще точнее женщины-матери. Большинство россиян все же традиционно считают себя ответственными за экономическое обеспечение семьи, реализовать которое бывает трудно. Главные проблемы: отсутствие нормальных жилищных условий, невозможность дать всем детям одинаково хорошее образование и гнетущее чувство неопределенности.

В этих условиях любые призывы к максимизации деторождений выглядят как лицемерие и безответственность.

Леонид Бляхер, завкафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета: Ребенок рождается нуждающимся в массе расходов. Поэтому резкий подъем рождаемости предполагает наличие солидных ресурсов у граждан. Такой подъем бывает лишь в ситуации так называемого демографического перехода. Например, в XIX веке, когда в обществе с высокой детской смертностью стал расти уровень здравоохранения и появились квалифицированные акушеры, гинекологи и т.п. Но результаты демографического перехода XIX века, который создал довольно приличную плотность населения в европейской части России, съели две войны, революция и террор. Во всех других ситуациях изменение поведения, связанного с деторождением (в сторону резкого увеличения количества детей), не получается. Чтобы его добиться, нужны огромные изменения в образе жизни. И изменения скорее в голове, чем в кармане.

Елена Михайлова: При рождении ребенка семье нужна подушка безопасности и важны поддерживающие ее выплаты. Для слабозащищенных это важный побудитель родить дитя, отказавшись от аборта. Наши опросы показывают, что механизм материнского капитала удачен и нуждается в продолжении. Большинство россиян поддерживают и идею выдачи материнского капитала на третьего ребенка на Дальнем Востоке.

Это пока только "пилот" на части территорий ДФО. Что думаете о таком мощном материнском капитале?

Леонид Бляхер: Нельзя быть уверенным, что эта идея обязательно сработает, когда и при низкой рождаемости не хватает детской инфраструктуры: детсадов, бесплатных кружков, некоторые школы работают в несколько смен. Об этом нужно было думать прежде, чем раздавать материнский капитал.

Ну и размер его… Это хоть и большие деньги для базового слоя населения, но они не дают возможности для бедной семьи окончательно вылезти из бедности. А жизнь среднесостоятельной семьи миллион тем более не изменит. Его не хватит ни на квартиру, ни на хорошую машину, и даже на учебу (в лучшем случае на оплату в хорошем вузе пары лет обучения). Короче говоря, это не те деньги, которые подтолкнут рожать средний класс. А значит, это дорожка в воспроизводство бедности. Ведь рост населения увеличит число не работников, но иждивенцев на долгие десятилетия вперед - следующего поколения получателей материнского капитала.

Если человек говорит "Я хочу иметь четырех детей", он ожидаемо многодетный. И это наш ресурс

Иногда бедный слой рожает не из-за желания стать родителями, а из-за заработка. Мы изучали жителей частного сектора. В Хабаровске это 20 процентов населения. Там живут, в частности, так называемые "негородские горожане". Как правило, в доме или квартире прописано два человека, а проживает гораздо больше. Это базовый слой населения, у которого взаимодействие с государством налажено очень четко: мимо ни одно пособие или дотация не проскочит. В основном хозяйками квартир являются женщины. Вокруг такой дамы сплачивается мужской коллектив, в котором есть фаворит. У него кроме обязанности что-то приносить в дом, есть еще и задача "сделать" ребенка. Очень часто это абсолютно заброшенные дети, которые появляются с единственной целью - получить пособие и материнский капитал.

Елена Михайлова: Конечно, есть и неблагополучные семьи. Особенно в регионах с трудным климатом, в моногородах. Но при реализации любых государственных мер будут отклонения, и примеры их неадекватного использования. Практики девиации можно встретить в любом обществе, и в Америке, и в Европе, и в "третьем мире". Но это не типичная история. Все-таки большинство россиян сохраняют бережное отношение к детям. А с такими историями надо работать - выявлять их, подключать психологов, соцслужбы. Временно помещать куда-то заброшенных детей. И да, в малых населенных пунктах (не только на Дальнем Востоке) у нас обычно нет ресурсов и возможностей для локальной работы с каждой такой семьей, но это надо исправлять.

Епископ Пантелеимон: Пока государство отлаживает свои механизмы помощи многодетным, я расскажу о конкретных делах Церкви, продумывающей и предлагающей свои варианты поддержки многодетных семей. Если к нам в храм приходит многодетная мама и говорит: нужны деньги, хочу выйти на работу, помогите найти няню, мы обычно берем ее на работу … няней к своим детям. И платим ей за это деньги. И стаж у нее идет.

Если в многодетной семье есть ребенок инвалид, мы помогаем ей найти няню и 90 процентов ее зарплаты берем на себя (нам в этом помогают благотворители). Предоставляем в пользование многодетным семьям пожертвованные церкви квартиры. Обязательно помогаем многодетным устроить летний отдых.

Зарплаты участвующих в наших церковных проектах людей зависят от количества детей: на каждого ребенка отец или мать получают надбавку. В школе мы не берем от многодетных семей пожертвований. Соединяем друг с другом большие семьи для обмена детскими вещами, часто очень хорошими. Устраиваем специальные детсадики для детей из многодетных семей. Подготавливаем детей из таких семей к сдаче ЕГЭ. Мы бесплатно даем в большие семьи хорошего репетитора, чтобы подготовить детей к поступлению в вузы. Получая на наши проекты по поддержке многодетных государственные гранты, мы всячески расширяем эту помощь.

Матрица для молодой семьи

С чего надо начинать помогать молодым семьям, чтобы они решились на рождение детей?

Елена Михайлова: Я думаю, что одна из главных задач сейчас - справиться с проблемой отложенных первых рождений, о которой демографы говорят уже много лет. Ведь даже если мы большинство сориентируем на многодетность, настрой откладывать рождение первого ребенка - сначала построю карьеру, куплю квартиру, всем себя обеспечу - может не дать ему реализоваться из-за биологически ограниченного репродуктивного периода.

Кто откладывает первые роды? Студентки или аспирантки, которые боятся, что, родив ребенка, выпадут из учебы (сейчас много занятий, где, отстав на курс, уже не нагонишь). Какой должна быть поддержка женщин, которые боятся, что их учеба и карьера из-за рождения ребенка пойдут на спад?

Я бы тут не уповала на бабушек-дедушек, многие из них работают и немало вкладывают в бюджет семей своих детей и внуков. Важнее развивать институт нянь, обучать их. Эта очень удобная практика пришла к нам из Франции.

В семьях, где не хватает денег, в качестве альтернативы няням можно вводить частичную занятость матери по уходу за ребенком. Для студентов и аспирантов, нужны какие-то специальные оргформы при вузах, легкий переход на дистанционное обучение молодых отцов и матерей. Наше государство должно стать куда более эластичным и индивидуально подходить к решению таких вопросов.

Одним нужны пособия, другим - няня, третьим - отдать ребенка в ясли, четвертым получить отцу на работе отпуск по уходу за ребенком.

Предлагать на весь регион, уж не говоря о всей России, одну меру уже неэффективно.

Личный опыт

Вероника Долина, поэт, музыкант, мать четырех детей:

- Говорило ли мне окружение: зачем так много детей? Я не слушала, мне было безразлично. Быт был мне влегкую, а многое и всласть. И таким остался по сей день. Я легко делаю покупки, готовлю обед, стелю белье, сажаю ребенка в машину и отвожу из точки А в точку Б. Но ко всему этому еще прилагается и неленивость. А довольно себялюбивых и по-своему ленивых я видела и среди женщин с вереницей детей.

Еще важно многое уметь. Вкладывать в единицу времени нетривиальную единицу труда. У меня уже давно особенные отношения со временем. Если я дам себе труд распланировать день, неделю, месяц, успехи могут быть феерическими - такое саморегулирование. У меня еще в школе были ежедневники, еженедельники, записные книжки были размечены на дни, а дни - на часы. Я всю жизнь была озабочена тем, чтобы время не уходило напрасно.

Я дружила с детьми. Я большой контактер, мне симпатичен и интересен человек. Лет с двух, когда он начинает ходить и говорить, он уже для меня товарищ. Мне биологически нужно, чтобы и детям со мной, и мне с ними было интересно. Много театра, немало музыки, быстрые иностранные языки. Но в первую очередь, конечно, книжки. Научить их читать и контактировать - вот были две мои задачи.

Вероника Долина: Четверо детей - это был мой нонконформизм. Фото: Лилия Злаказова

Внутри у них что-то укладывалось, развивался вкус, появлялось какое-то понятие о прекрасном. Это было в 70-80 годы XX века - тогда никто не мог помыслить о том, чтобы повести ребенка в Лувр, но Пушкинский музей и Эрмитаж полагались уже для четырех-пятилетних чад. Я запихивала все это в них пораньше. Мне было важно, чтобы ребенок религиозно доверился миру прекрасного.

Сейчас, когда мои взрослые дети занимаются своими ремеслами, я счастлива, что в области культуры. Я тряслась внутренне от мысли, что кто-нибудь из них захочет быть юристом или экономистом или выберет какую-нибудь фундаментальную естественную науку. Хотя с малолетства было ясно, что вряд ли. Всего скорее займутся какими-то гранями прекрасного. И я очень рада, что так и произошло. Потому что сама я в это тоже верю религиозно. Ничто нас так не выручит, не протянет руку в последний, да и в предпоследний момент, как область прекрасного. Музы - и только.

Я до 25 лет освободилась от офисной службы. Но это было самое начало 80-х, и концерты, которые умела дать молоденькая женщина с гитарой и неплохими текстами, востребовались так, что можно было сделать из этого профессию и кормить семью. В 90-х я уже никому не стала бы рекомендовать это как устойчивое занятие.

Я не носитель флагов, не буревестник многодетности. Много детей - это трудно, а принуждать нельзя. Сначала надо, чтобы были хорошие дороги, замечательные стипендии, отличные пенсии, прекрасные пособия для родивших, и только потом призывать. Но я лично, в принципе, немножко "перпендикулярщик". Четверо детей - это был мой нон-конформизм.

Справка "РГ"

Многодетные матери, сделавшие блестящую карьеру:

• Татьяна Бакальчук, семь детей, высшее образование, гендиректор интернет-магазина Wildberries, замужем.

• Ольга Белявцева, трое детей, высшее образование, член совета директоров "Прогресс-капитал", замужем.

• Наталья Касперская, пять детей, высшее образование, гендиректор компании InfoWatch, замужем.

• Елена Кретова, пять детей, высшее образование, совладелец группы "Ариант", замужем.

• Ольга Шувалова, четверо детей, высшее образование, частный инвестор, преподаватель МГУ, замужем.

ЛЬГОТЫ

По закону многодетным семьям предоставляется скидка не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. На местном уровне власти могут установить более высокую скидку.