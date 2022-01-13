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Рубрика: Общество

Появление на свет человека никакой вирус не может остановить

Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Может ли женщина без опасений рожать после перенесенного ковида? Будут ли здоровы ее дети? Как сложится сексуальная жизнь после этого заболевания? Об этом и многом другом пойдет разговор на международном форуме по репродуктивной медицине, который состоится с 18 по 21 января в Москве. Рассказывает сопредседатель конгресса, главный гинеколог Минздрава России, академик Лейла Адамян:
Академик Лейла Адамян - основатель конгресса, провела пятьдесят международных встреч, посвященных женскому здоровью. Фото: Сергей Куксин Академик Лейла Адамян - основатель конгресса, провела пятьдесят международных встреч, посвященных женскому здоровью. Фото: Сергей Куксин
Академик Лейла Адамян - основатель конгресса, провела пятьдесят международных встреч, посвященных женскому здоровью. Фото: Сергей Куксин

- Никакой вирус, никакая инфекция - да вообще ничто - не может и не должно останавливать естественный процесс появления на свет нового человека. И судя по тому, сколько пришло заявок на участие в нашем конгрессе, именно проблема рождения человека была и останется во веки веков актуальной. Вот я сейчас смотрю на список желающих принять участие в нашем конгрессе: 52 международных эксперта. Практически из всех стран мира. Это ведущие специалисты в области репродуктивной медицины и гинекологии.

Фото: Александр Корольков
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Да, мы вынуждены отдать дань времени: наш форум на сей раз проходит в режиме онлайн. Потому и рассказываем о нем за несколько дней до открытия, чтобы каждый желающий мог обратиться в наш оргкомитет (вся информация есть в интернете) и быть не только слушателем, но и участником форума. Мы вас всех ждем, независимо от того, вы академик или врач в первичном звене. Само ваше участие для нас очень ценно.

Тематика конгресса обширна. Каждый найдет нишу для собственного участия. Сложно что-то особенно выделить из нашей повестки. Проходных, малозначимых тем нет. Время диктует приоритеты. Потому в первый день конгресса в центре внимания ковид и репродуктивное здоровье. Состояние детей, рожденных в этот период, исходы родов, постковидный синдром, реабилитация женщин, перенесших эту тяжелую инфекцию. Ведь уже очевидно, что ковид - особенно в тяжелых формах - не проходит бесследно и влияет на все функции женского организма.

Вопросов пока больше, чем ответов. Но ученые всего мира как раз сейчас особое внимание уделяют именно этим проблемам. Поскольку они, без преувеличения, проблемы нашей жизни, проблемы нашего будущего. Да, на форумах, даже таких представительных, как наш, открытий не делается. Но это серьезнейший анализ всего, что происходит со всеми нами в последние два года, о том, что, возможно, будет происходить с нами и сегодня, и завтра, и через год. Мы заглядываем в будущее? Естественно. Поскольку будущее - это рождение человека, которое никакой вирус не может остановить. Вирусу противостоять можно. Жизни противостоять нельзя.

Фото: iStock
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Еще раз замечу: не одним ковидом жив человек. И повседневность, повседневное здоровье женщин - наша главная забота. Поэтому в конгрессе участвуют не только акушеры и гинекологи, но и генетики, иммунологи, вирусологи, онкологи, хирурги, роботохирурги. Фундаментальные проблемы соседствуют с элементарными вопросами дня. Пройдет двенадцать пленарных заседаний, шесть специальных мастер-классов, демонстрация новейших, в том числе и роботохирургических операций, всех технологий лечения бесплодия и сохранения качества жизни.

Современный форум по репродукции, конечно, не может обойтись без внимания к искусственному интеллекту, который становится значимым помощником медика. Искусственный интеллект приходит во все области здоровья и, пожалуй, в первую очередь репродуктивного, в область ЭКО. Нуждаются в пересмотре некоторые позиции лечения бесплодия. Наш конгресс - это не только вклад в науку, это и вклад в образование современного врача, и в профилактику нарушений репродуктивной системы. Среди участников много новых имен и фамилий, которые не только крупнейшие авторитеты в данной области, но и создатели в ней самых продвинутых направлений.

Ковид отвлек от многих проблем. А предстоящий конгресс еще раз напоминает: проблемы не уходят, они требуют решений и самого современного подхода.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Интервью Ирины Краснопольской

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