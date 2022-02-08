В Петербурге два врача задержаны за смерть семерых пациентов медцентра

В деле о смертельном отравлении барием семерых пациентов медицинского центра появились еще двое подозреваемых. Как сообщает СК по Петербургу, это два заместителя главного врача.

В ближайшее время им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее была задержана медицинская сестра центра, которая проводила процедуры. Также обвинение было предъявлено заведующей отделением лучевой диагностики и главврачу. Последние двое медработников арестованы.

Напомним, в центре при проведении обследования желудка в качестве контрастного вещества использовался не медицинский барий, а промышленный. Формула похожа, но эти вещества по-разному маркируются. Поставщик бария установлен. Компания на своей странице в соцсетях указала, что поставка была именно промышленного бария, а если покупатель использовал его в каких-то других целях, то это уже его ответственность.

Сейчас выясняется, почему медцентр закупил именно такое вещество и изучалась ли информация на упаковке перед его использованием.

Последствия применения неправильного бария печальны: семь человек умерли, еще 23 выжили, но получили сильное отравление.