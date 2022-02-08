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Сериал "Андор" продлен на второй сезон

Новости
    08.02.2022, 11:43
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Спин-офф фильма "Изгой-один: Звездные войны. Истории" - сериал "Андор" с Диего Луной ("Нарко: Мексика") - продлен на второй сезон ещё до выхода первого.

О планах на съемки проговорился актёр Стеллан Скарсгорд ("Дюна", "Чернобыль") в интервью Dagens Nyheter.

По словам актера, в его графике значится, что вторую часть "Дюны" будут снимать в июле, а сериал - осенью.

Известно, что первый сезон рассказывает о событиях, произошедших за пять лет до событий "Изгоя". Сериал рассказывает о приключениях разведчика Кассиана Андора, его борьбе с Империей и формировании Сопротивления. В фильме он и Джин Эрсо погибли, но смогли украсть планы Звезды Смерти. Дата премьеры первого сезона еще не назначена.

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