В Top Gear заявили, что очень ждут новую "Ниву"

Британский журнал Top Gear узнал то, что было объявлено ещё в январе 2021 года: АвтоВАЗ разрабатывает новую "Ниву", которая по данным издания, появится в 2025 году.

Сначала британцы напоминают краткую историю внедорожника, который практически в неизменном виде выпускается вот уже 45 лет, и пишут, что даже после появления преемника внедорожника выпуск оригинальной "Нивы" - Niva Legend - будет продолжен вследствие высокого спроса на модель. Если быть точным, то внедорожник действительно могут оставить на конвейере какое-то время после выхода новой генерации, но до тех пор, пока производство будет рентабельным.

"Нет ни слова о том, доберётся ли новая Lada Niva до Великобритании, но мы хотели бы увидеть, как доступный 4х4 (Lada Niva - прим. "РГ") заткнёт дыру в нише, в которой играет Suzuki Jimny", - говорится в статье Top Gear.

Внесём несколько поправок в материал коллег. Во-первых, в Великобритании можно купить Lada Niva Legend, которая импортируется частной компанией: она занимается ввозом и сертификацией внедорожника. Правда, стоимость машин немаленькая - около 19.6 тысячи фунтов, если выбирать легальный вариант, который имеет все документы, позволяющие эксплуатацию на дорогах страны. И да, на островах в восторге от российского внедорожника.

Во-вторых, новая Lada Niva должна появиться в 2024 году, но в данном случае речь идёт о короткобазном варианте с полным внедорожным функционалом. В 2025-20026 году должна выйти так называемая Grand Niva. Обе модели, как заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор, будут продаваться в Европе, он также назвал их примерную стоимость.