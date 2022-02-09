Пенсии и пособия будет начислять единый Социальный фонд

С 2023 года пенсии, пособия на детей, выплаты по больничному и многие другие будет начислять единый Социальный фонд. Минтруд предложил объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в одну организацию, а информационные системы ведомств с данными о получателях мер поддержки разместить на одной цифровой платформе.

Это позволит сократить расходы на содержание разрозненной IT-инфраструктуры, считают в министерстве, а также упростит назначение выплат, которые будут предоставлять без лишних бумаг и справок. Самих граждан смогут уведомлять об их правах на новые меры поддержки.

"Например, после травмы на производстве сегодня человеку нужно обратиться за пенсией по инвалидности в ПФР и за социальной выплатой в связи с утратой трудоспособности - в ФСС. После объединения фондов он сможет оформить сразу все выплаты одним заявлением", - пояснил статс-секретарь - замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В ряде случаев и заявлений не потребуется, помощь от государства будет предоставлена по умолчанию после наступления жизненного события, при котором она полагается, говорит он. В минтруде отмечают, что единый Социальный фонд все назначенные ранее выплаты продолжит начислять без изменений, никаких переоформлений не потребуется.

Кроме того, его создание упростит многие задачи работодателей. Вместе с объединением фондов появится единый тариф для страховых взносов, перечисляться он будет одним платежом. Это значит, что работодателям больше не придется сдавать несколько отчетностей в разные внебюджетные фонды. Сейчас страховые взносы уплачиваются ими в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Причем круг застрахованных везде разный. Если в Пенсионный фонд взносы поступают за всех работающих по найму (за работников, занятых и по трудовым, и гражданско-правовым договорам), то в Фонд социального страхования взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством отчисляются только за граждан, занятых по трудовым договорам. Из-за этого оплачиваемый больничный гражданам, с которыми заключен гражданско-правовой договор, не полагается. А это более 4 млн человек, отмечают в минтруде.

Так, после введения единого тарифа на страховые взносы их общий размер для льготных категорий останется прежним. Для малого и среднего бизнеса это 15% с той части зарплат, которая превышает минимальный размер оплаты труда. Для резидентов особых экономических зон, благотворительных и социально ориентированных организаций, Сколково, ИТ-организаций и мультипликаторов его сохранят 7,6%, а для членов экипажей судов его оставят нулевым.

Предлагается увеличить общий размер страховых взносов с заработных плат свыше 86 тысяч рублей, но не более чем на 16 тысяч рублей за сотрудника в год. Сейчас в ПФР отчисляются взносы в размере 22% с зарплат до 1,565 млн рублей в год и 10% с той их части, которая больше этой суммы. Отчисления в ФСС составляют 2,9%, но только с заработка до 1,032 млн рублей в год.

Нововведение позволит в полтора раза увеличить социальные выплаты. Так, уже к 2025 году максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тысячи рублей вместо нынешних 37,9 тысячи рублей (пособие выплачивается в размере 40% от средней зарплаты в пределах максимально возможной суммы). Предельная выплата по беременности и родам (за 140 календарных дней) составит 660,9 тысячи рублей (сейчас - 435,9 тысячи рублей).