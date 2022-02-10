Российская кинокомпания продюсирует международный проект о жене Достоевского

Кинокомпания продюсера Ильи Стюарта и его партнеров Hype Film объявила, что взялась за очередной международный проект. Она будет продюсировать полнометражный фильм The Gambler Wife польского режиссера и сценариста Малгожаты Шумовской.

Сценарий картины основан на одноименной книге писателя Эндрю Д. Кауфмана "Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского".

Картина расскажет историю Анны Сниткиной - отважной женщины и любящей жены, которая спасла своего мужа - великого писателя Федора Михайловича Достоевского - от тяжелой зависимости от азартных игр. Сниткина стала первой женщиной-издателем в истории российской литературы.

"Будучи юной непослушной польской девушкой, я была одержима миром Достоевского, его книгами и его влиянием на общество. Теперь, когда я стала взрослым целостным человеком, для меня настоящая честь исследовать его жизнь глазами женщины вместе с моими партнерами продюсером Ильей Стюартом и кинокомпанией Hype Film, которые за несколько коротких лет превратились в бесстрашных продюсеров, которые действительно ценят авторов, с которыми работают", - говорит Малгожата Шумовска.

Малгожата Шумовска. Фото: предоставлено Hype Film

Премьера последней картины Шумовской "Снега больше не будет" состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля 2020 года и была номинирована от Польши на "Оскар". "РГ" несколько раз писала об этой картине. В настоящий момент Малгожата заканчивает работу над фильмом "Бесконечная буря" с Наоми Уоттс и Билли Хоулом в главных ролях. Фильм выйдет на экраны уже в этом году. Фильмы Малгожаты Шумовской хорошо известны зрителям, к тому же ее работы удостоены многих международных наград. В 2015 году драма "Тело" получила в Берлине "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, а в 2018-м - картина "Лицо" удостоилась на Берлинале такого же приза, а также получила Гран-при.

Илья Стюарт (Hype Film) продюсирует фильм о жене Достоевского в сотрудничестве с польской кинокомпанией Nowhere. Елизавета Чаленко (Hype Film) станет исполнительным продюсером фильма. Напомним, что в последние годы кинокомпания Hype Film активно развивает международное направление. В производстве уже несколько проектов, среди которых: картина Sanctuary режиссера Зака Уигона, в главных ролях - Маргарет Куэлли и Кристофер Эббот. Это совместный проект с Дэвидом Ланкастером (Rumble Films), кинокомпаниями Mosaic Films и Charades. А также фильм "Скарлет" режиссера Пьетро Марчелло, где в главной роли - Луи Гаррель. Это совместный проект с продюсером Шарлем Жилибером (CG Cinema).