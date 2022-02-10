Российская кинокомпания продюсирует международный проект о жене Достоевского

Новости

Профицит российского бюджета в январе составил почти 125 млрд рублей 12:57
Непряева не сдержала слез после финиша гонки на 10 км 12:53
Сборная России потеряла одно место в рейтинге ФИФА 12:49
Оперштаб Москвы обосновал суточный рост случаев COVID изменениями в порядке учета Роспотребнадзора 12:44
В ФСБ выяснили, что лжеминированиями руководил 18-летний гражданин Украины 12:26
Самое дешевое съемное жилье в некоторых городах подорожало на 20-25% 12:24
За год бойцы СОБРа Росгвардии "Рысь" задержали 284 преступника 12:20
РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID 12:07
Минск и Черкесск подписали дорожную карту по развитию сотрудничества 11:58
В "Единой России" предложили создать единый цифровой реестр памятников 11:50
Бывший глава Мюнхенской конференции рассказал о выступлении Путина в 2007 году 11:48
ОДКБ: Эскалация конфликта на юго-востоке Украины реальна из-за поставок оружия Западом 11:44
Камилу Валиеву не отстраняли от личных соревнований 11:42
Лавров заявил о готовности ответить взаимностью в отношениях с Британией 11:37
Лавров: Отношения РФ и Британии находятся на самой низкой отметке 11:34
На Украине признали проблемы с использованием турецких беспилотников 11:24
Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы в гонке на 10 км 11:18
В суде подтвердили судимость педагога, которая читала детям Хармса 11:16
Правительство даст льготы производителям и владельцам электрозарядных станций 11:05
Постковидный синдром исследуют по двенадцати параметрам 11:02
Американские дальнобойщики готовят акцию протеста против вакцинации 10:51
В Москве мужчина похитил ювелирные украшения на 35 миллионов рублей 10:51
Австриец Хеммерле выиграл золото в сноуборд-кроссе на Играх 10:49
Захарова: Россия готова урегулировать ситуацию с Deutsche Welle и RT 10:48
Пожар произошел на стоянке самолетов в аэропорту "Шереметьево" 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 11:57
Рубрика: Культура

Российская кинокомпания продюсирует международный проект о жене Достоевского

Текст: Сусанна Альперина
Кинокомпания продюсера Ильи Стюарта и его партнеров Hype Film объявила, что взялась за очередной международный проект. Она будет продюсировать полнометражный фильм The Gambler Wife польского режиссера и сценариста Малгожаты Шумовской.
Илья Стюарт. Фото: предоставлено Hype Film Илья Стюарт. Фото: предоставлено Hype Film
Илья Стюарт. Фото: предоставлено Hype Film

Сценарий картины основан на одноименной книге писателя Эндрю Д. Кауфмана "Правдивая история любви, риска и женщины, которая спасла Достоевского".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
В России снимут новый сериал по "Преступлению и наказанию" Достоевского

Картина расскажет историю Анны Сниткиной - отважной женщины и любящей жены, которая спасла своего мужа - великого писателя Федора Михайловича Достоевского - от тяжелой зависимости от азартных игр. Сниткина стала первой женщиной-издателем в истории российской литературы.

"Будучи юной непослушной польской девушкой, я была одержима миром Достоевского, его книгами и его влиянием на общество. Теперь, когда я стала взрослым целостным человеком, для меня настоящая честь исследовать его жизнь глазами женщины вместе с моими партнерами продюсером Ильей Стюартом и кинокомпанией Hype Film, которые за несколько коротких лет превратились в бесстрашных продюсеров, которые действительно ценят авторов, с которыми работают", - говорит Малгожата Шумовска.

Малгожата Шумовска. Фото: предоставлено Hype Film

Премьера последней картины Шумовской "Снега больше не будет" состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля 2020 года и была номинирована от Польши на "Оскар". "РГ" несколько раз писала об этой картине. В настоящий момент Малгожата заканчивает работу над фильмом "Бесконечная буря" с Наоми Уоттс и Билли Хоулом в главных ролях. Фильм выйдет на экраны уже в этом году. Фильмы Малгожаты Шумовской хорошо известны зрителям, к тому же ее работы удостоены многих международных наград. В 2015 году драма "Тело" получила в Берлине "Серебряного медведя" за лучшую режиссуру, а в 2018-м - картина "Лицо" удостоилась на Берлинале такого же приза, а также получила Гран-при.

Илья Стюарт (Hype Film) продюсирует фильм о жене Достоевского в сотрудничестве с польской кинокомпанией Nowhere. Елизавета Чаленко (Hype Film) станет исполнительным продюсером фильма. Напомним, что в последние годы кинокомпания Hype Film активно развивает международное направление. В производстве уже несколько проектов, среди которых: картина Sanctuary режиссера Зака Уигона, в главных ролях - Маргарет Куэлли и Кристофер Эббот. Это совместный проект с Дэвидом Ланкастером (Rumble Films), кинокомпаниями Mosaic Films и Charades. А также фильм "Скарлет" режиссера Пьетро Марчелло, где в главной роли - Луи Гаррель. Это совместный проект с продюсером Шарлем Жилибером (CG Cinema).

Культура Кино и ТВ Мировое кино Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Захарова: Запад ничего не делает для решения внутриукраинского кризиса
Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса