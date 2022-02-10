В Беларуси стартовали совместные военные учения "Союзная решимость-2022"

Как сообщает Минобороны РФ, учения начались 10 февраля на общевойсковых полигонах в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства.

Учения проводятся для отработки задач по отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции. Кроме того, на них будет отрабатываться противодействие терроризму и защита интересов Союзного государства.

К "Союзной решимости-2022" привлечены органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа и Вооруженных сил Беларуси. Кроме того, в Беларусь перебазированы системы ПВО С-400 "Триумф", дивизион комплексов ПВО малой дальности "Панцирь-С", многоцелевые истребители четвертого поколения Су-35 и штурмовые самолеты Су-25СМ.