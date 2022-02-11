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"Союзмультфильм" больше не будет перезапускать старые мультфильмы

Новости
    11.02.2022, 16:50
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Союзмультфильм" перестанет делать перезапуски своих мультфильмов советского времени - обновлённый "Ну, погоди!" станет последним подобным опытом, не считая двухмерного продолжения "Умки".

"Подобных ребутов мы больше делать не будем - за исключением "Умки" в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз - например, в этом году мы выпустим "Золотой улей", спин-офф сериала "Тайны медовой долины", - приводит БК слова главы студии Юлианы Слащевой.

Напомним, ребут "Ну, погоди!" подвергся суровой зрительской критике - реакция на новый мультсериал была даже более гневной, чем отзывы о перезапущенном "Простоквашине". Впрочем, в "Союзмультфильме" заявили, что были готовы к такому повороту событий.

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