"Союзмультфильм" больше не будет перезапускать старые мультфильмы

"Союзмультфильм" перестанет делать перезапуски своих мультфильмов советского времени - обновлённый "Ну, погоди!" станет последним подобным опытом, не считая двухмерного продолжения "Умки".

"Подобных ребутов мы больше делать не будем - за исключением "Умки" в 2D-технике, который мы делаем в партнерстве с Okko. Все остальное будет производиться по мотивам наших собственных франшиз - например, в этом году мы выпустим "Золотой улей", спин-офф сериала "Тайны медовой долины", - приводит БК слова главы студии Юлианы Слащевой.

Напомним, ребут "Ну, погоди!" подвергся суровой зрительской критике - реакция на новый мультсериал была даже более гневной, чем отзывы о перезапущенном "Простоквашине". Впрочем, в "Союзмультфильме" заявили, что были готовы к такому повороту событий.