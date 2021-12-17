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Видео: вышла первая серия нового "Ну, погоди!"

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    17.12.2021, 15:04
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм

"Союзмультфильм" выложил первую серию мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" - продолжения знаменитого советского хита.

В семиминутном дебютном эпизоде под названием "Лунапарк" Волк и Заяц не столько разыгрывают привычную модель отношений хищника и жертвы, сколько соревнуются, стараясь добиться благосклонности нового персонажа - косули-фитоняши по имени Уля. На фоне мелькают и другие герои - как новые, так и старые. Меж тем нельзя не заметить, что новый Волк не только бросил курить, но в озвучке Гарика Харламова стал куда разговорчивее, чем классический папановский. Вдобавок, как видим, будто бы стал вегетарианцем, не в силах одолеть разыгравшееся либидо.

Количества дизлайков мы благодаря "новой этике" руководства YouTube теперь не узнаем (мы помним, что трейлер проекта утопили в негативных оценках, на что студия отреагировала философски), лайков пока набралось чуть менее тысячи. Комментарии "Союзмультфильмом" дальновидно отключены.

У "Каникул" запланировано 26 серий.

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