Видео: вышла первая серия нового "Ну, погоди!"

"Союзмультфильм" выложил первую серию мультсериала "Ну, погоди! Каникулы" - продолжения знаменитого советского хита.

В семиминутном дебютном эпизоде под названием "Лунапарк" Волк и Заяц не столько разыгрывают привычную модель отношений хищника и жертвы, сколько соревнуются, стараясь добиться благосклонности нового персонажа - косули-фитоняши по имени Уля. На фоне мелькают и другие герои - как новые, так и старые. Меж тем нельзя не заметить, что новый Волк не только бросил курить, но в озвучке Гарика Харламова стал куда разговорчивее, чем классический папановский. Вдобавок, как видим, будто бы стал вегетарианцем, не в силах одолеть разыгравшееся либидо.

Количества дизлайков мы благодаря "новой этике" руководства YouTube теперь не узнаем (мы помним, что трейлер проекта утопили в негативных оценках, на что студия отреагировала философски), лайков пока набралось чуть менее тысячи. Комментарии "Союзмультфильмом" дальновидно отключены.

У "Каникул" запланировано 26 серий.