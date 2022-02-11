В России выступит культовая шведская группа Pain

В это трудно поверить, но российские фанаты дождались приезда с гастролями настоящих европейских звёзд - по нашей стране с концертами проедет культовая шведская группа Pain.

Истосковавшихся по концертам зарубежных метал-легенд фанатов ждёт выступление одной из главных индастриал-метал-команд во главе с неутомимым Петером Тэтгреном, также известным по дэт-метал-группе Hypocrisy и музыкальной составляющей первых двух альбомов коллектива Lindemann. Получается символично: перед самым коронавирусным локдауном Петер вместе с Тиллем Линдеманном дали два концерта подряд - и теперь шведский человек-оркестр становится первой ласточкой возобновления концертного сезона для западных музыкантов в России.

Планы у Pain широкие: они выступят в Новосибирске (11.02), Владивостоке (14.02), Хабаровске (15.02), Екатеринбурге (18.02), Краснодаре (20.02), Нижнем Новгороде (21.02), а завершат тур концерты в столицах - 23 марта в Москве в клубе "1930" (билеты - от 2300 рублей), а на следующий день - в питерском Aurora Concert Hall (от 2100 до 5000 рублей), после чего музыканты отправятся в Киев.