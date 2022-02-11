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11.02.2022 16:08
Рубрика: Культура

В России выступит культовая шведская группа Pain

Текст: Дмитрий Сосновский
В это трудно поверить, но российские фанаты дождались приезда с гастролями настоящих европейских звёзд - по нашей стране с концертами проедет культовая шведская группа Pain.
Фото: Spika Фото: Spika
Фото: Spika

Истосковавшихся по концертам зарубежных метал-легенд фанатов ждёт выступление одной из главных индастриал-метал-команд во главе с неутомимым Петером Тэтгреном, также известным по дэт-метал-группе Hypocrisy и музыкальной составляющей первых двух альбомов коллектива Lindemann. Получается символично: перед самым коронавирусным локдауном Петер вместе с Тиллем Линдеманном дали два концерта подряд - и теперь шведский человек-оркестр становится первой ласточкой возобновления концертного сезона для западных музыкантов в России.

Фото: Антон Стеков/ РИА Новости
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Планы у Pain широкие: они выступят в Новосибирске (11.02), Владивостоке (14.02), Хабаровске (15.02), Екатеринбурге (18.02), Краснодаре (20.02), Нижнем Новгороде (21.02), а завершат тур концерты в столицах - 23 марта в Москве в клубе "1930" (билеты - от 2300 рублей), а на следующий день - в питерском Aurora Concert Hall (от 2100 до 5000 рублей), после чего музыканты отправятся в Киев.

Культура Музыка Рок Гид-парк

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