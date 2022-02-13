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Рубрика: В мире

В США назвали содержательным и профессиональным разговор Путина и Байдена

Власти США считают, что состоявшийся в субботу телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена был профессиональным и содержательным. Об этом заявил сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, передает ТАСС.

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Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что разговор лидеров двух стран прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Именно ссылаясь на такой сценарий, американская сторона, запросила разговор в субботу, хотя у Москвы были планы провести беседу в понедельник. "Характер беседы был сбалансированным и деловым", - отметил Ушаков.

Владимир Путин и Джо Байден говорили чуть больше часа. Президент России заявил о саботаже Киевом Минских соглашений, указал на опасность милитаризации Украины и ее накачку современным оружием с Запада, а также отметил, что гипотетическое вступление Киева в НАТО чревато прямым военным противостоянием между Россией и Альянсом. Байден упоминал антироссийские санкции.

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