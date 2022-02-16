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Боб Оденкерк готов приступить к сиквелу "Никто" Ильи Найшуллера

Новости
    16.02.2022, 11:17
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Несмотря на перенесенный прямо на площадке финального сезона сериала "Лучше звоните Солу" инфаркт, Боб Оденкерк готов приступить к работе над сиквелом боевика Ильи Найшуллера "Никто".

Как рассказал сам актер в интервью Empire, он как никогда полон сил вернуться к роли взрывного убийцы. Новости о продолжении появились еще в прошлом году, однако официального подтверждения этому еще нет, отметил актер.

Сейчас он чувствует себя более чем хорошо после установки стентов в сосуды и рад, что сердечный приступ у него произошел прямо на площадке. "Мне очень-очень повезло в том, что у меня случился сердечный приступ рядом с моими коллегами по фильму. Я не пошел в свой трейлер, иначе, я, вероятно, не разговаривал бы здесь с вами", - отметил он.

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