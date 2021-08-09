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"Всё прекрасно": Боб Оденкёрк рассказал о своем состоянии после инфаркта

Новости
    09.08.2021, 13:07
Текст:   Козьма Лоханкин

Актёр Боб Оденкёрк, госпитализированный на днях прямо со съёмочной площадки финального сезона сериала "Лучше звоните Солу", снова вышел на связь в своём Twitter, заверив, что у него "всё прекрасно".

Он также отметил, что со времени инцидента получил невероятное количество тёплых слов, чем очень приятно удивлён и за что всем очень благодарен.

Главную звезду спин-оффа "Во все тяжкие" срочно увезли в больницу с инфарктом, случившимся во время съёмок в Альбукерке.

Напомним, Оденкёрк недавно сыграл главную роль в боевике Ильи Найшуллера "Никто", у которого будет сиквел.

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