"Всё прекрасно": Боб Оденкёрк рассказал о своем состоянии после инфаркта

Актёр Боб Оденкёрк, госпитализированный на днях прямо со съёмочной площадки финального сезона сериала "Лучше звоните Солу", снова вышел на связь в своём Twitter, заверив, что у него "всё прекрасно".

I am doing great. I’ve had my very own “It’s a wonderful life” week of people insisting I make the world slightly better. Wow! Thank you, I love everyone right now but let’s keep expectations reasonable! — Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) August 7, 2021

Он также отметил, что со времени инцидента получил невероятное количество тёплых слов, чем очень приятно удивлён и за что всем очень благодарен.

Главную звезду спин-оффа "Во все тяжкие" срочно увезли в больницу с инфарктом, случившимся во время съёмок в Альбукерке.

Напомним, Оденкёрк недавно сыграл главную роль в боевике Ильи Найшуллера "Никто", у которого будет сиквел.