Билл Гейтс объяснил, как подготовиться к следующим пандемиям

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс перечислил шаги по подготовке к следующей пандемии. По его мнению, которое приводит Süddeutsche Zeitung, делать это следует разумно.

Гейтс считает, что необходимо вкладывать деньги по трем направлениям: мониторинг вспышек инфекций, международные исследования диагностики и лечения, а также развитие систем здравоохранения.

По мнению миллиардера, миру повезло, что пандемия коронавируса оказалась именно такой, поскольку могла бы быть "в 10 раз опаснее".

Также Билл Гейтс вновь выразил уверенность, что штамм "омикрон" станет последней острой фазой пандемии.

Ранее Билл Гейтс предрек окончание нынешней пандемии в 2022 году, спрогнозировал появление новой, которая будет "еще страшнее", и написал книгу о том, как ее предотвратить.