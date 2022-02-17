Лукашенко: Вопрос о признании ДНР и ЛНР Минск будет решать с Москвой

Вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Москва и Минск, по словам Александра Лукашенко, "будут обсуждать совместно". Эту позицию президент Беларуси изложил 17 февраля в ходе беседы с журналистами на полигоне "Осиповичский", где присутствовал на белорусско-российских учениях, информирует БЕЛТА.

Как уже сообщала "РГ", 15 февраля депутаты Государственной думы России во время пленарного заседания проголосовали за проект постановления о признании Донецкой и Луганской народных республик. В этой связи репортеры поинтересовались у президента, если в России будет принято такое решение, как в таком случае поступит Беларусь.

"Мы договоримся с Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Беларуси. Но это будет совместное решение", - пояснил белорусский лидер.

Прояснил глава государства и о вопрос относительно части российских боеприпасов, которые могут остаться в стране по завершению 20 февраля совместных маневров. "Мы договорились (откровенно вам говорю, хоть должен был уклониться от ответа на этот вопрос): если нам нужны какие-то боеприпасы, чтобы их не таскать туда-сюда, мы их оставим здесь. Есть и несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать, и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - резюмировал президент.