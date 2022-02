Первый взгляд на игру "Horizon: Запретный Запад"

18 февраля выйдет одна из самых ожидаемых игр 2022 года - "Horizon: Запретный Запад". Корреспондент "РГ" уже познакомился с проектом Sony и готов поделиться самыми первыми впечатлениями - разумеется, без каких бы то ни было спойлеров.

Чтобы расставить все точки над i, скажу сразу, что я не являюсь фанатом первой части и не понимаю тех восторгов, которые ей посвящены. По моему мнению, это довольно средняя RPG с весьма прозаичным сюжетом про восстание машин и то, как искусственный интеллект превзошел людей.

Поэтому, запуская вторую часть, я от игры ничего не ждал. Пожалуй, иногда это даже полезно - вспомните, какие ожидания были от многострадального Cyberpunk 2077 и что в итоге получили геймеры. Примерно такая же ситуация недавно у меня возникла с Dying Light 2. Поиграв часов пять, я понял, что не получаю от игры никакого наслаждения, а еще она пытается всячески "бесить" игрока. Например, отсутствием чекпоинтов (точек сохранения). Провалили задание? Все, вы не можете загрузиться заново с теми же предметами в инвентаре. Разумеется, такой подход уместен в каком-нибудь Dark Souls, но никак не в игре, в которую пришли ради сюжета.

Один из самых главных плюсов "Horizon: Запретный Запад" - это "дружелюбность" к игроку. Например, если вы долго не можете выполнить какую-либо миссию, загораются соответствующие подсказки, по которым можно понять, что именно делать дальше. Не можете пройти сложного "босса"? Игра предложит загрузить именно то сохранение, где достаточно ресурсов для его прохождения или, наоборот, вы сможете добыть их самостоятельно.

И в этом весь Horizon. Перед началом игры показывается ролик, в котором кратко рассказывается содержание предыдущей части. Таким образом, ни у кого из игроков не возникает вопроса: "А что это за Элой?" и "Что вообще тут происходит"? Раскрыты все основные моменты, и понятно, на что именно опирается продолжение.

Что касается геймплея, то он здесь довольно простой. Как и любые другие игры Sony, Horizon не ставит перед игроком сверхзадач. Конечно, если вам хочется немного хардкора, то всегда можно переключить уровень сложности на максимум. Но вопрос в том, а надо ли это? Хотите страдать - идите в Demon Souls или Dark Souls, Horizon - это по большей части игра про сюжет, а не про геймплей. Если вам нравятся игры Sony вроде The Last of Us или Uncharted, то и Horizon совершенно точно "зайдет" на ура.

Про сюжет без спойлеров говорить довольно сложно, но он сделан на типично высоком для Sony уровне. Значимую роль в сюжете играет героиня Керри-Энн Мосс - главной звезды "Матрицы". Так что привлечение актрисы к сиквелу - определенно расчет на то, чтобы фанаты знаменитой франшизы от сестер Вачовски хотя бы попробовали данный проект.

Но несмотря на то что с визуальной точки зрения игра хороша, это все еще не "некстген", которым грезит добрая половина покупателей PlayStation 5. Скорее, она выжимает все соки из PlayStation 4 Pro. На PlayStation 5 у вас будет стандартный выбор между повышенной частотой кадров или повышенной детализацией. Я выбрал второй вариант, и играется на нем достаточно комфортно.

"Horizon: Запретный Запад" - практически идеальный сиквел. С одним недостатком - графику нового поколения нам пока так и не "завезли". Скорее всего, настоящий "некстген" мы получим уже в третьей части, потому что задел на нее есть. Осталось только дождаться.