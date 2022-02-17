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Сериал "Позолоченный век" продлен на второй сезон до окончания первого

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    17.02.2022, 09:30
Текст:   Анастасия Николаева

Считающийся "заменой "Аббатству Даунтон" сериал "Позолоченный век" (The Gilded Age) Джулиана Феллоуза продлен на второй сезон еще до конца показа первого. Девятый финальный эпизод выйдет 21 марта, на данный момент доступно четыре серии.

По данным Deadline, премьера сериала стала вторым по успешности дебютом на HBO после "Чернобыля". Шоу повествует о нравах Нью-Йорка 1880-х годов, непринятии "старой гвардией" выскочек типа Вандербильтов и попыток молодого поколения (Луиза Джейкобсон) примирить заносчивых аристократов в исполнении Кристин Барански ("Хорошая жена", "Хорошая борьба") и Синтии Никсон ("И просто так") с новыми богатыми американцами - Кэрри Кун ("Охотники за привидениями: Наследники") и Морган Спектор.

Также в ролях Таисса Фармига, Джинн Трипплхорн, Донна Мёрфи, Одра МакДональд, Джон Дуглас Томпсон. Режиссеры - Майкл Энглер ("Аббатство Даунтон"), Салли Ричардсон-Уитфилд ("Американские боги").

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