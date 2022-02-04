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Автор "И просто так" планирует второй сезон

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    04.02.2022, 15:11
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Сценарист и режиссер сериала "И просто так" Майкл Патрик Кинг готов снять второй сезон для HBO Max. Сериал пока официально не продлен, однако Кинг получил от исполнительницы главной роли Сары Джессики Паркер принципиальное и радостное согласие, сообщает Variety.

"Все, что меня сейчас действительно интересует в моей карьере, - это творческий риск (имеется в виду отсутствие в проекте персонажа Ким Кэтролл - прим. "Кинократии")", - заявил он в интервью изданию. Успех шоу он объясняет тем, что героини стали некими архетипами для зрителей и знакомы им уже 20 лет. "Это как дом", - подытожил он.

Фото: kinopoisk.ru
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Режиссер также упоминает, как во время совещания с Сарой Джессикой и руководством HBO по Zoom заявил, что Биг умрет и Кэрри вновь останется одна. "И когда я начал говорить об этом сейсмическом сдвиге в жизни Кэрри и о том, что за этим будут новые персонажи, чтобы расширить мир, стало совершенно ясно: это что-то опасное, захватывающее и новое. В конце сериала Кэрри говорит, что самые сложные отношения, которые у вас есть, - это отношения с самим собой. Я всегда хотел проверить отношения Кэрри с самой собой, чтобы увидеть, действительно ли это она может выдержать испытание великой трагедией", - говорит Майкл Патрик Кинг.

Он также отметил, что ему хотелось "исследовать Миранду" и отсюда появился персонаж Че, который освобождает её. Персонаж Шарлотты, стремящейся во всем стать идеальной, но сталкивающейся с проблемами самоопределения у дочери, связывает все эти крайности воедино.

Вышли все десять серий первого сезона, и в планах создателей сразу было не ограничиваться этим.

В России сериал стал самым популярным шоу января на "Амедиатеке", несмотря на секс-скандал с Крисом Нотом.

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