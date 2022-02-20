Космовэн. Тестируем футуристичный Hyundai Staria

Знакомьтесь, в полку минивэнов в России прибыло. Компания Hyundai привезла к нам настоящий космический корабль - Staria. Корреспондент "РГ" одним из первых протестировал автомобиль в Сочи, чтобы понять, какие козыри кроме дизайна есть у новинки.

Как снаружи

Может показаться, что это шоу-кар или автомобиль будущего, но нет - перед нам серийная версия нового минивэна Hyundai. Корейцы решили удивить, и надо сказать, что у них это получилось. Внешний вид машины впечатляет! За время тест-драйва на эту модель обращали внимание все - постоянно приходилось наблюдать удивленные взгляды россиян. Некоторые не стеснялись подходить поближе и рассматривать машину со всем ракурсов. И она действительно выделяется даже среди богатого автопарка юга России.

При создании автомобиля вдохновением для дизайнеров стали лаундж-зоны круизных лайнеров, космические корабли и традиционная корейская архитектура ханок с характерной для нее гармонией между внутренним и внешним пространством.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Отличительная черта Staria - единая светящаяся полоса переднего ходового огня, основные фары по краям решетки радиатора, чистые линии, а также низкая линия остекления. В задней части модель выделяет широкое окно двери багажника и вертикальные пиксельные фонари. Особенно эффектно автомобиль смотрится ночью - настоящий возвращаемый модуль.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Минивэн пришел на смену семейству Hyundai H-1/Starex. По сравнению с H1 колесная база новинки растянута с 3200 до 3273 мм. Габаритные размеры выросли: длина - 5253 мм (плюс 103 мм), ширина - 1997 мм (плюс 77 мм), высота - 1990 мм (плюс 65 мм). Клиренс - 186 мм.

В Россию корейцы привезли целую линейку Staria: минивэн (на 8 человек), бизнес-шатт (на 7 человек) и грузовой фургон.

Как внутри

Фото: Пресс-служба Hyundai

Интерьер выполнен в минималистичном стиле. В верхней части передней консоли расположена виртуальная приборная панель, заключенная в отдельном блоке, а справа от водителя установлен 10,25-дюймовый экран мультимедиа, сенсорная панель управления основными функциями автомобиля и кнопочный селектор трансмиссии в стиле флагманского кроссовера Palisade. Между передними креслами - большой бокс со шторкой, в котором прячутся подстаканники.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Для топовой версии предусмотрена контурная подсветка интерьера (64 цвета).

Фото: Пресс-служба Hyundai

В бизнес-шаттле на втором ряду два кресла, у которых есть режим релаксации, регулировка в 12 направлениях, вентиляция и оттоманки. Главный их плюс - они распределяют вес пассажира для максимальной релаксации. Жаль, что двигать кресла вперед-назад надо вручную. Проход между ними на третий ряд широкий, а на самой галерке могут разместиться трое взрослых пассажиров. И сделают это совсем не номинально. Места для ног вполне достаточно. Хотя в этом случае о багажнике стоит забыть.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Третий ряд целиком не складывается - можно только опустить спинки. Кресла двигаются вперед-назад целиком, но диапазон небольшой. Так что если вам захочется перевезти стиралку, сиденья придется вытащить.

Фото: Пресс-служба Hyundai

В обычном минивэне средний ряд - это один большой диван. Естественно, что все "плюшки" королевских кресел ему не достались, но и без них там вполне комфортно. Сиденья второго ряда могут разворачиваться против движения машины, что оценят семейные покупатели, а также бизнес-клиенты. Кроме того, сиденья могут трансформироваться по частям, так что багажник здесь гораздо больше - рельсы тут заканчиваются раньше, поэтому задвинуть третий ряд кресел к багажной двери не получится.

Что касается качества материалов, то спереди пластик, конечно, не самый мягкий. Так что никаких иллюзий не должно быть. Staria - это все-таки не премиум-минивэн.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Ну а главный недостаток, как мне кажется, отсутствие физических клавиш регулирования громкости мультимедиа и выбора температуры. Во время езды пользоваться электронными кнопками совершенно невозможно - с первого раза попасть очень проблематично. Ну и отсутствие отклика на нажатие вообще не радует. Корейцам в этом плане стоит взять пример с японцем - не так давно мы тестировали новый Lexus NX, где все самые функциональные клавиши и крутилки оставили физическими, что только облегчает жизнь.

Как едет

Фото: Пресс-служба Hyundai

Staria построена на переднеприводной платформе, тогда как у ее предшественника H1 "грузовые" корни и задний привод "в базе". И, конечно, это не могло не отразиться на поведении космовэна на дороге. На ходу нет ощущения, что ты за рулем двухтонного минивэна - "Старией" легко управлять. На капитанском месте очень удобно, моментально находишь нужное для себя положение кресла, а благодаря огромной площади остекления и гигантским зеркалам у корейского автомобиля просто потрясающая обзорность.

Для Staria предложены два двигателя: дизель 2.2 литра мощностью 177 л.с. (430 Нм) и 249-сильная бензиновая "шестерка" 3.5 литра (332 Нм). Оба работают в паре с 8-диапазонным "автоматом". Система полного привода (трансмиссия HTRAC с возможностью блокировки муфты) доступна только для машин с дизельным мотором.

Фото: Пресс-служба Hyundai

И именно с такого автомобиля мы и начали свое знакомство. В городе все хорошо: машина неплохо разгоняется, запаса тяги хватает, чтобы уверенно чувствовать себя в потоке. Но на трассе ситуация меняется: после 100 км/ч двигатель совсем сникает, так что любой обгон приходится просчитывать заранее. Ну и в горах, конечно, ездить на такой "Старии" - не самый лучший вариант. Мотору явно не хватает силенок, да и коробка в такой ситуации периодически путается, не успевая включить пониженную передачу.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Космовэн преображается, когда под капотом оказывается бензиновый V6. У него сочный и приятный рык, а ускорение до "сотни" по паспортным данным занимает около 10 секунд. Даже с тремя взрослыми мужиками на борту и их багажом такой минивэн позволяет ехать вполне себе активно. Другая сторона медали - некислый аппетит такого двигателя. Бортовой компьютер показал 14 литров, хорошо хоть, что корейцы спокойно разрешают заливать АИ-92.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Оказавшись за рулем этого Hyundai, вспомнил свое знакомство с Volkswagen Multivan, чья подвеска запомнилась - каждая кочка на дороге тут же ощущалась всеми пассажирами, особенно доставалось тем, кто ехал на задних рядах. У Staria такого нет - она прекрасно справляется со всеми дефектами дорожного полотна и не заставляет вас вздрагивать при виде ям. Да, вертикальная раскачка кормы все-таки присутствует, но это все-таки минивэн, никуда от этого не деться.

Еще один важный момент, который интересует всех - это шумоизоляция. В салоне Staria очень и очень тихо. Да, конечно, это не какой-нибудь Rolls-Royce, но корейцы потратили много сил и средств, чтобы внутрь проникал лишь звук двигателя на высоких оборотах. По всем остальным показателям - трудно к чему-то придраться.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Hyundai

Совсем недавно казалось, что сегмент минивэнов в России скорее мертв, чем жив, но сначала Kia привезла к нам очень стильный Carnival, а теперь и Hyundai порадовал футуристичным Staria. Кстати, Carnival в прошлом году разошелся тиражом более 3000 экземпляров, в самой Kia даже не ожидали, что модель так зайдет.

Понятно, что космовэн от Hyundai может не достичь таких цифр, но сам факт того, что у нас появился такой яркий и запоминающийся автомобиль в эпоху кроссоверов это, конечно, огромный плюс. Ну и в ездовом плане "кореец" порадовал - жаль только, что у бензиновых машин нет полного привода.

Цены на Staria стартуют от 2 999 000 рублей. Но уже в базовой версии есть климат-контроль с раздельными зонами для передней и задней частей салона, четыре эйрбега, система стабилизации, круиз-контроль, система бесключевого доступа, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида, датчик света, задний парктроник, подогрев передних сидений и 17-дюймовые колеса на штампованных дисках. Топовое же исполнение обойдется минимум в 4 049 000 рублей. Грузовая модификация Staria Van предлагается от 2 149 000 рублей - это автомобиль с дизельным мотором и шестиступенчатой механикой.

Для сравнения: Peugeot Traveller стоит от 2 739 900 рублей, Kia Carnival от 3 044 900 рублей, Volkswagen Multivan от 4 288 400 рублей, Toyota Alphard от 6 470 000 рублей.