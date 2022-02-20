"Золушка" с чернокожим геем в роли феи лидирует в голосовании "Оскара"

Мюзикл "Золушка", где Билли Портер играет фею, лидирует в Twitter-голосовании за лучший фильм года. Победитель, напомним, получит "Оскар".

Ранее лидировали режиссёрская версия "Лиги справедливости" и "Человек-паук: Нет пути домой", но теперь проект Amazon их обошёл, передаёт Deadline.

Что вызывает вопросы, ведь картина была враждебно встречена критиками, а её рейтинг на IMDb - 4,2. Так что, возможно, голосующие за "Золушку" просто троллят Американскую киноакадемию и её "народную" инициативу.