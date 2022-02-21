АвтоВАЗ решил проблему дефицита автомобилей Lada

Основной поставщик электронных компонентов АвтоВАЗа - компания Bosch, президент которой сказал, что перебои с поставками сохранятся до конца года. Однако ранее "РГ" сообщала, что уже в мае российский автопроизводитель планирует выпускать автомобили без простоев. Этому появилось подтверждение.

На профсоюзной конференции вице-президент по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко проинформировал участников о том, что найдены альтернативные поставщики электронных компонентов, с которыми планируется заключение долгосрочных договоров.

Поставки по новым каналам начнут осуществляться в течение пары месяцев, то есть как раз к сроку, когда инсайдеры прогнозировали бесперебойный выпуск автомобилей. Другими словами, информация о работе без простоев была не безосновательной.

Если всё пойдёт по плану, то АвтоВАЗ сможет не только возобновить бесперебойный выпуск автомобилей Lada и Renault, но и организовать дополнительные рабочие смены в выходные дни, тем самым частично компенсировав сложившийся недовыпуск. Например, в настоящее время, СКП Kalina, занятое сборкой Lada Granta, по понедельникам и пятницам работает только в одну смену и выпускает примерно на 600 машин меньше, чем могла бы при нормальном графике работы с достаточным количеством комплектующих.