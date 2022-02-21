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Дмитрий Нагиев и Кристина Асмус назвали роли, которых стыдятся

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    21.02.2022, 15:08
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Не один актер Павел Майков хотел бы провернуть фарш назад и внести коррективы в фильмографию, в частности, как-то избежать своего самого памятного образа. А именно - на самой заре карьеры артист сыграл бандита Пчелу в легендарной "Бригаде", вспомним. Ныне Павел воротит от персонажа нос, сетуя, что роли стыдится, а сам сериал "идеализирует криминальный образ жизни и преступников".

Есть дискуссионный пунктик и в кинокопилке 54-летнего шоумена Дмитрия Нагиева, сыгравшего в криминальной "мыльной опере" "Каменская" Михаила Лесникова - капитана милиции, далее - сотрудника ФСБ и Интерпола. Герой появляется в 1-4 и 6-м сезонах шоу, и теперь Нагиев лишний раз о том периоде старается не вспоминать.

В интервью нынешний ведущий КВН отметил изданию "Омск-Информ", что снявшись в первом сезоне "Каменской", решил больше не работать над проектом и отказался от продолжения. Но его героя "все-таки оставили в живых", поэтому Дмитрию пришлось появляться немножко и во втором, и в третьем сезонах. А после, поддавшись на уговоры, и в шестом: "Потому что это звучало так: "Димуля, вернись! Мы снимаем последнюю "Каменскую!". "Я вернулся, но в результате мы сняли полный бред", - негодует Нагиев.

Что касается более чем полностью очаровательной звезды "Интернов" Кристина Асмус, для нее свет черным клином сошелся не только на скандальном "Тексте", от которого общественность колотило об стену минимум полгода. Помимо прочего бывшая супруга комика "Бульдога" Харламова созналась: роль в комедии неунывающего Сарика Андреасяна "Что творят мужчины!" портфолио вряд ли украсила. В этом Кристина призналась, отвечая на вопросы поклонников в Instagram, отметив: ее грудь в опусе Сарика мелькает чаще, чем лицо.

Картина, на которой Сарик выступил режиссером, сценаристом и продюсером - как он это очень любит, вышла в 2013-м. У Кристины в вампуке роль легкомысленной девицы Светы. Нагиев, к слову, там тоже есть.

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