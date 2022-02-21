Путин назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой безопасности России

Вступление Украины в Североатлантический альянс - дело времени, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении 21 февраля.

"Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России. Нам известны позиция и слова руководства Соединенных Штатов о том, что активные боевые действия на востоке Украины не исключают возможности вступления этой страны в НАТО, если она сможет соответствовать критериям Североатлантического альянса", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что Москву раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО - это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. "Мол, никаких угроз для России нет, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем, - продолжил президент. - Мы же видим, как настойчиво осуществляется военная накачка киевского режима".

Российский лидер обратил внимание, что США, начиная с 2014 года, направили на эти цели миллиарды долларов, включая доставку вооружения, снаряжения, обучение специалистов. "В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира", - констатировал он.

"Деятельностью вооруженных сил и спецслужб Украины руководят иностранные советники, - подчеркнул Владимир Путин. - Мы это хорошо знаем. Последние годы под предлогом учений на территории Украины практически постоянно присутствовали военные контингенты стран НАТО". Системы управления украинскими войсками уже интегрированы в натовские.

"Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из натовских штабов, - пояснил Путин. - США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий. Регулярные совместные учения имеют явную антироссийскую направленность".