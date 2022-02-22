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22.02.2022 09:00
Рубрика: Экономика

ФАС возбудила дело против МТС из-за резкого повышения тарифов на связь

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Донат Сорокин/ ТАСС Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ ТАСС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении ПАО "МТС" из-за необоснованного повышения стоимости услуг. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

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В ведомстве отметили, что в январе компания повысила тарифы в среднем на 9,5 процента. Рост цен коснулся более 28 миллионов абонентов.

"При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил. По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - говорится в сообщении ФАС.

Антимонопольное дело возбуждено в рамках Закона о защите конкуренции.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Кроме того, в начале 2021 года дело было возбуждено отдельно против Tele2. Претензии антимонопольного ведомства были аналогичными нынешнему случаю с МТС - тогда оператор также повысил с 1 января стоимость услуг сотовой связи в среднем на 13 процентов. По мнению ведомства, уровень повышения тарифов не был обусловлен ростом затрат.

В октябре ФАС оштрафовала Теле2 на 825,5 тысячи рублей. В конце декабря компания объявила о снижении тарифов на мобильную связь в рамках исполнения предписания антимонопольной службы.

Комментируя дело Tele2, глава ФАС Максим Шаскольский отмечал, что регулирование тарифов полезно и для самих компаний, поскольку "ведет к увеличению трафика и объема услуг, которыми пользуются клиенты".

"Когда, например, внутрисетевой роуминг исключили, мы увидели увеличение объема трафика. Доходы компаний от тарифов сократились, но за счет объемов услуг увеличились", - пояснил чиновник.

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