Кто станет хозяином первой в мире собаки на четырех протезах

Моника, первая в мире собака на четырех титановых протезах, вернулась из Новосибирска в Краснодар.

Это история про многих людей и одну собаку. Одни - живодеры - отрубили ей все лапы; преступники, кстати, не найдены до сих пор. Другие нашли бездыханную дворняжку Монику в станице Пластуновская Краснодарского края: она лежала на холодной земле, отказывалась от еды и умирала…

Две девушки Марина Гапич и Алла Леонкина решили бороться за собаку до конца: в интернете нашли информацию о "титановых лапах" для перенесших ампутацию домашних животных. На просьбу волонтеров с другого конца страны отозвался новосибирский ветеринар Сергей Горшков, который уже поставил на титановые лапы нескольких кошек, используя изобретение томских ученых.

Ветеринар Сергей Горшков. Фото: из личного архива Аллы Леонкиной и Марины Гапич

- Случай был сложный, - признается Сергей Сергеевич. - Подобное протезирование раньше не выполнял никто во всем мире. Да, я протезировал кошек. Но ведь вес у собаки значительно больше. И я не имел права на ошибку. Ведь собака после операции сразу опирается на протезы, она не может ходить на костылях как человек.

Несколько месяцев Алла и Марина занимались с собакой в бассейне, чтобы она пришла в тонус и не набрала лишний вес.

Протезы смоделировали по индивидуальной цифровой модели и напечатали из титанникельванадия на 3D-принтере. Для предотвращения отторжения их обработали специальным биопокрытием, которое делает импланты похожим по свойствам на "живую" кость.

Однако первая операция прошла неудачно из-за погрешностей томографии. У собаки раскололась кость. Пришлось печатать новые протезы.

- Было столько моментов, когда казалось - все, ничего не получится, - признается Марина. - Слишком тонкие кости, кривые лапки, ошибка в КТ. Но в итоге спустя 10 дней после повторного хирургического вмешательства Моника сделала свои первые шаги. Сергей Сергеевич настоящий волшебник!

Фото: из личного архива Аллы Леонкиной и Марины Гапич

Более полугода Моника провела в клинике под присмотром ветеринаров. И вот сейчас можно сказать, что процесс остеоинтеграции завершился успешно. Искусственные протезы прижились.

- Собака полностью вернулась к нормальной жизни, реабилитация закончилась, - рассказывает Сергей Горшков. - Она гуляет, играет, бегает и даже прыгает. Боли ее не беспокоят. Но Монике необходим хороший уход и наблюдение специалистов. Жить на цепи в будке она не сможет.

В эти дни рыжая дворняга Моника, за судьбой которой следили тысячи россиян и посылали деньги на ее лечение, благополучно прилетела из Новосибирска в Краснодар.

- Она чувствует себя прекрасно. Узнала Дашу, у которой жила раньше на передержке, и теперь не отходит от нее ни на шаг, - рассказала "РГ" краснодарская зоозащитница Марина Гапич. - Видно, что собака эмоционально совершенно другая. У нее блестят глаза. Она уверенно передвигается на протезах, самостоятельно поднимается по лестнице и запрыгивает на ступеньки. Хромота полностью прошла.

Что будет с Моникой дальше?

Спасшие Монику Алла и Марина до последнего надеялись, что в России найдутся люди, которые смогут взять Монику к себе. Ведь эта собака уникальна не только тем, что у нее сразу четыре протеза. У Моники еще и характер настоящей победительницы. Целый год она отчаянно боролась за свою жизнь и выиграла в этой схватке.

9 марта Моника, которую в соцсетях в шутку называют первым робопсом в мире, встретится в Лондоне со своей новой хозяйкой. Известная британская зоозащитница Кейси Карлин, помогающая животным с инвалидностью, решила принять ее в свою большую семью. У Кейси у уже живет дворняжка Милли, которой отстрелили нос, и эвакуированная из Ливана безухая Мэгги.

- 9 марта Моника прибудет в Хитроу, - пишет Кейси в своем Instagram - Я готова и жду встречи с нею. Она приезжает прямо на мой День рождения. И это получилось совершенно случайно. Моника - особенная собака.

Алла и Марина, попереживав, успокоились. Ведь у Кейси Карлин есть огромный опыт в воспитании собак с инвалидностью. И она обещает, что больше никому не даст ее в обиду. А все, кто переживает за судьбу Моники, смогут наблюдать за ее жизнью в соцсетях. Кейси будет публиковать видео и фотографии.

Кстати

На днях Сергей Горшков прооперировал еще одну собаку, найденную на улице без лап и хвоста. Дворняге по кличке Труди из Омска установили три бионических протеза из титана. Ветеринар из Сибири собирается и дальше помогать животным, попавшим в беду.

- Ежедневно мне приходит по два-три письма с историями о собаках и кошках. И в каждом из них маленькая трагедия. Кто-то угодил в капкан, кто-то попал под машину, в кого-то стреляли, - рассказывает доктор. - Пишут не только из России. Есть обращения из Англии, Финляндии, Арабских Эмиратов. Люди готовы лететь за тысячи километров, чтобы спасти животных, которые пострадали по вине других людей.