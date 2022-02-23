Найден актер на роль злодея Хамелеона в "Крэйвене-охотнике"

В картине "Крэйвен-охотник" от Sony роль Хамелеона сыграет Фред Хехингер ("Белый лотос", "Пэм и Томми"). Этот персонаж и сводный брат Крэйвена известен своими возможностями к маскировке, пишет Deadline.

Ранее стало известно, что к касту фильма про Крэйвена-охотника присоединился Рассел Кроу.

Он сыграет вместе с Аароном Тейлором-Джонсоном. Режиссер - Джей Си Чендор ("Самый жестокий год", "Предел риска"). Дата премьеры - 13 января 2023 года.

Русский охотник на крупную дичь Сергей Кравинов - один из самых известных противников Человека-паука. Предстоящая картина является не единственным проектом во вселенной "Человека-паука". Уже вышли "Веном", "Веном 2" и готовится к прокату "Морбиус".