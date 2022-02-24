Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ

Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции на Донбассе было единственно верным. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что такой шаг необходим не только для защиты населения Донбасса, но и всей России, ведь она могла бы оказаться "под прицелом" НАТО.

"Дальнейшая антироссийская политика Киева при прямой поддержке Запада несет прямую угрозу жизненным интересам нашей страны и наших людей", - уверен политик.

Президент, приняв такое решение, выступил как гарант безопасности, добавил Миронов.

"Это операция против бандеровцев, захвативших власть, - обратил внимание он. - Это помощь братскому народу. Но в первую очередь это защита России, поскольку дальнейшее укрепление бандеровцев на Украине неизбежно угрожает безопасности нашей страны".

Он подчеркнул, что ответственность за происходящее на Украине целиком и полностью лежит на президенте Владимире Зеленском и "той бандеровской клике, которая пришла к власти на Украине восемь лет назад в результате государственного переворота".

Глава фракции напомнил, что Россия пыталась решить вопрос мирным способом - через интеграцию экономических интересов, через дипломатию, через экономическую помощь Украине. "В ответ - поставки западного оружия бандеровскому режиму, создание крупнейшей военной группировки под Донбассом. Обстрелы мирного населения и прямая угроза геноцида, - резюмировал политик. - Теперь пришло время ответить на эту прямую и явную военную угрозу, не дожидаясь, когда будет поздно".

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.