Фрэнсис Форд Коппола остался недоволен частичной записью премии "Оскар"

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола высказал критические замечания по поводу организации "Оскара". Недовольство шестикратного обладателя премии вызвало то, что в 2022 году она частично будет показана в записи.

"Все эти категории важны", - приводит его слова Variety. При этом Коппола отметил, что ему больше нравилось, когда церемонии были проще. "Мне нравится не шумная постановка, а когда в ней было что-то более личное и нежное. Сейчас слишком много наград. Мне нравилось, когда это был просто "Оскар", - подчеркнул он.

Известно, что награждение за лучший документальный короткометражный фильм, за лучшую анимационную короткометражку, лучший игровой короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший грим и прически, лучший звук, саундтрек и работу художника-постановщика будет отснято накануне и вмонтировано в трансляцию.

Это не единственное нововведение - в этом году будет вручена премия, победителя которой выбирают в Twitter и лидер голосования весьма спорен. Также ранее сценарист "Дюны" Эрик Рот высказывал свое недовольство тем, что академики "прокатили" с номинацией за лучшую режиссуру Дени Вильнева.

В апреле выйдет сериал о съемках "Крестного отца", а сам фильм Копполы отпраздновал 50-летний юбилей, и его отреставрированная копия вышла в прокат.