Вышел трейлер сериала о съемках "Крестного отца"

На YouTube-канале Paramount Plus появился трейлер (18+) мини-сериала "Предложение", повествующий о создании легендарной гангстерской драмы Фрэнсиса Форда Копполы "Крестный отец". Премьера запланирована на 28 апреля, в России - не определена.

Запланировано 10 серий шоу, которое покажет изнанку создания всемирно известного фильма. Ожидается, что зритель сможет наблюдать и за конфликтом продюсера Альберта Радди и режиссера Фрэнсиса Форда Копполы.

Режиссер - Декстер Флетчер ("Рокетмен", отложенный пока "Шерлок Холмс 3"), в главных ролях Дэн Фоглер ("Фантастические твари", "Шары ярости"), заменивший Арми Хаммера из-за скандала, связанного с каннибализмом Майлз Теллер (юношеская трилогия "Дивергент", "Слишком стар, чтобы умереть молодым", "Топ Ган: Мэверик", безымянный проект об Элвисе), Мэттью Гуд ("King's Man: Начало", "Тихая ночь"), Джуно Темпл ("Тед Лассо", "Винил"), Джованни Рибизи ("Миллион мелких осколков"), сыновья Джеймса Гандольфини и Тома Хэнкса - Майкл Гандольфини ("Множественные святые Ньюарка") и Колин Хэнкс ("Как это закончится").