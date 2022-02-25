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Рубрика: Власть

В крымском парламенте поблагодарили военных РФ прорыв водной блокады

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс поблагодарил Вооруженные силы РФ за прорыв водной блокады полуострова. По его словам, возобновление работы Северо-Крымского канала является восстановлением справедливости.

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"Благодаря действиям российских вооруженных сил и решениям, которые озвучил президент России, водная блокада Крыма прорвана", - цитирует РИА Новости Фикса. Он также напомнил, что этот канал строился не Украиной, а Советским Союзом.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские войска обеспечили выход к городу Херсону, что позволило разблокировать Северо-Крымский канал. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение начать подготовку к приему воды по системе канала.

Напомним, Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке весной 2014 года. Рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия канала. В августе прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту экоцида по статье 358 УК РФ.

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