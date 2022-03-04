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04.03.2022 12:16
Рубрика: Легковые авто

Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Пресс-служба Porsche. Фото: Пресс-служба Porsche.
Фото: Пресс-служба Porsche.

Марка Porsche сообщила о прекращении поставок автомобилей на российский рынок.

Фото: Пресс-служба Haval
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Свое решение компания основывает на общей ситуации, которую характеризуют "большая неопределенность и текущие потрясения", говорится в официальном комментарии производителя.

Продукция Porsche представлена в 20 городах России. В 2021 финансовом году сюда было поставлено 6262 автомобиля, самой популярной моделью стал Cayenne - 3431 машина, на втором месте - Macan (1413 автомобилей), на третьем - 911 (375 единиц).

Немецкой компанией Porsche частично владеет концерн Volkswagen, заявивший вчера об остановке своих производств в России и приостановке импорта. С аналогичным сообщением выступила и чешская Skoda, являющаяся частью концерна.

В то же время некоторые популярные бренды уходить с российского рынка пока не собираются. О намерении продолжить работу с некоторыми коррективами в зависимости от ситуации с логистикой и курсами валют заявили в компании Suzuki. В штатном режиме действует и Mitsubishi.

#Porsche