Porsche прекратил поставки автомобилей в Россию

Марка Porsche сообщила о прекращении поставок автомобилей на российский рынок.

Свое решение компания основывает на общей ситуации, которую характеризуют "большая неопределенность и текущие потрясения", говорится в официальном комментарии производителя.

Продукция Porsche представлена в 20 городах России. В 2021 финансовом году сюда было поставлено 6262 автомобиля, самой популярной моделью стал Cayenne - 3431 машина, на втором месте - Macan (1413 автомобилей), на третьем - 911 (375 единиц).

Немецкой компанией Porsche частично владеет концерн Volkswagen, заявивший вчера об остановке своих производств в России и приостановке импорта. С аналогичным сообщением выступила и чешская Skoda, являющаяся частью концерна.

В то же время некоторые популярные бренды уходить с российского рынка пока не собираются. О намерении продолжить работу с некоторыми коррективами в зависимости от ситуации с логистикой и курсами валют заявили в компании Suzuki. В штатном режиме действует и Mitsubishi.