Во въехавшем в переход автобусе был бортовой видеорегистратор

В автобусе, который въехал в подземный переход на Славянском бульваре, был установлен бортовой видеорегистратор. Об этом сообщается в официальном твиттере столичного департамента транспорта.

Отмечается, что правоохранительные органы изучат видеозаписи и оценят действия водителя.

Ранее стало известно, что водитель автобуса, допустивший трагическое ДТП, был трезв. При этом, по данным экспертов группы "ГАЗ" он, вероятно, не пользовался штатными системами торможения. Кроме того, колеса машины на остановке "Славянский бульвар" были резко вывернуты вправо - в сторону тротуара.

Напомним, в результате наезда автобуса погибло 5 человек, пострадало от 11 до 15. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ и ст. 264 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").