Жириновский первым зарегистрировался в качестве кандидата в президенты

Первый кандидат на выборах президента России был зарегистрирован в пятницу Центризбиркомом. Им стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Два дня назад уполномоченные представители партии предоставили в комиссию все необходимые финансовые документы.

"Рассмотрев документы, Центральная избирательная комиссия РФ предлагает зарегистрировать Владимира Вольфовича Жириновского, 1946 года рождения, выдвинутого ЛДПР кандидатом на пост президента РФ", - заявил, представляя проект постановления, член ЦИК Евгений Шевченко.

На заседании комиссии Жириновский получил удостоверение участника президентской гонки. Стать первым лидеру либерал-демократов помогла принадлежность к парламентской партии, иначе пришлось бы собирать не менее ста тысяч подписей избирателей. Это шестая избирательная кампания для Жириновского.

Получить заветную "корочку" в ближайшие дни может еще один выдвиженец от думской партии - директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин, кандидат от КПРФ. Вопросы о регистрации его уполномоченных лиц и открытии избирательного счета - также в повестке пятничного заседания ЦИК.

Всем остальным кандидатам придется собирать подписи. Несколько кандидатов уже открыли избирательные счета, необходимые для печати подписных листов, ведения агитации и так далее. Закон требует, чтобы все расходы на кампанию после выдвижения покрывались исключительно за счет средств избирательного фонда. Уже сейчас собирать подписи могут Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия Роста), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и еще несколько кандидатов от партий. Им предстоит собрать не менее ста тысяч подписей в свою поддержку, но не более 2500 в одном регионе страны.

Избирательный счет уже есть и у действующего президента Владимира Путина, выдвинутого в порядке самовыдвижения. Его сторонникам предстоит проделать больше работы, ведь для регистрации самовыдвиженца необходимо принести в ЦИК 300 тысяч подписей, максимум по 7500 от одного субъекта Федерации. Подписные листы принимаются до шести вечера 31 января. На их проверку ЦИК дается десять дней.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.