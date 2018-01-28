Авиация временно прекратила поиски пропавшего судна "Восток"

Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток", в которых задействована авиация, пока не принесли результата. К вечеру, с ухудшением видимости, самолеты Бе-200 вернулись на базу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Морской координационно-спасательный центр (МСКЦ) во Владивостоке.

Суда "Спасатель Заборщиков", "Кунашир" и "Вектор" между тем остаются в акватории и будут вести поиски ночью. Кроме того, в район поиска движется еще одно судно, принадлежащее компании-владельцу "Востока" - "Океан".

Воздушная поисковая операция будет продолжена в понедельник, с расширением района поиска на юг.

- Завтра район поиска будет еще смещен на юг, так как туда дрейфует сегодня все, что попадает в море, - рассказал информационному агентству представитель МСКЦ.

Рыболовное судно "Восток" с 20 моряками на борту следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

К поисковым работам привлечены 108 человек и 8 единиц техники, обследовано свыше 29 тысяч квадратных километров морской акватории.