Самолеты МЧС возобновили поиски судна "Восток"

В понедельник утром продолжились поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток". Его ищут с привлечением авиации и морских судов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В 9-00 по местному времени в район поиска отправился самолет Бе-200ЧС Хабаровского Авиационного спасательного центра МЧС России, еще через 15 минут туда вылетел самолет Бе-200 с красноярскими спасателями на борту. К работам по поиску судна также привлечены спасательный буксир "Спасатель Заборщиков" и средний рыболовный траулер морозильный "Орион". Как подчеркивают спасатели, поисковая операция осложняется снегом и ветром.

В общей сложности обследовано 29600 квадратных километров акватории. Из них 20510 - авиацией, более 9000 - морскими судами.

Координацию проводимых работ осуществляет Владивостокский морской спасательно-координационный центр Росморречфлота Минтранса России. В приморском Главке МЧС развернут межведомственный оперативный штаб. Работает телефон "горячей линии". На нее поступило 639 звонков.

Напомним, что 25 января рано утром на рыболовецком судне "Восток", следовавшем из южнокорейского порта Донхэ в порт Холмск на Сахалине, сработал аварийный радиобуй. Судно перестало отвечать на запросы. В предполагаемом районе исчезновения корабля была развернута масштабная спасательная операция. Организован космический мониторинг. Поиски пока не принесли значительных результатов: найдены два спасательных жилета, два плота и бытовой мусор.

По факту потери связи с "Востоком" Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").