Защитить правду о подвиге советского человека в Великой Отечественной войне и сохранить ее для потомков вместе с именами героев-фронтовиков поможет интерактивный учебник истории, построенный исключительно на документах. О планах его создания и цифровой базе, которая уже создана, рассказали 6 февраля в Медиацентре "Российской газеты".

Гостям и аккредитованным журналистам были представлены итоги двенадцатилетней работы по оцифровке и размещению на интернет-портале "Память народа" архивных документов о событиях и участниках войны. Как отметил представитель Минобороны России Александр Кириллин, портал "Память народа" стал самым посещаемым российским государственным информационным ресурсом. На основе представленных здесь документов активизировалась поисковая работа, развивается общественное движение "Бессмертный полк", а миллионы семей в России и за ее пределами смогли проследить боевой путь и судьбу своих близких.

Портал "Память народа" и учебник станут главными инструментами в защите исторической памяти

Другой представитель военного ведомства, заместитель начальника управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов напомнил, что первоначально эта работа была нацелена на учет и систематизацию воинских захоронений, включая именные списки погибших. А с накоплением большого массива оцифрованных документов стало приходить понимание, как и для чего это можно использовать наиболее эффективно.

Уточнение судеб погибших и пропавших без вести на войне - одна и очень важная сторона работы. А другая - противодействие попыткам переписать историю. Образно говоря, поставить заслон на пути фальсификаторов и разного рода кликуш. Именно первоисточники могут стать барьером для той антироссийской пропаганды, в условиях которой мы сегодня живем. С этой целью уже начата концептуальная проработка проекта с рабочим названием "Учебник военной истории".

- В таком "учебнике" не будет вводных статей, параграфов и комментариев - только подлинные документы, - поделились авторы перспективной идеи. - Это интернет-сервис, который будет автоматически, в онлайн-режиме, подбирать документы на то или иное событие Великой Отечественной. И станет невозможно спекулировать исторической правдой, потому что каждый случай и факт будет подкрепляться документами.

А пока что даже в отношении Сталинградской битвы не перестают звучать нечистоплотные оценки. Среди тех, кто на встрече в "РГ" с волнением об этом говорил - участник войны, 96-летний москвич Кирилл Кириллович Шириня, только недавно получивший свой орден Отечественной войны из апреля 45-го. Сын погибшего под Сталинградом и посмертно награжденного лейтенанта Василия Канова полковник в отставке Янус Канов. А еще - известный ученый и общественный деятель, лауреат Нобелевской премии академик Жорес Алферов - брат героя Сталинградской битвы младшего лейтенанта Маркса Алферова, погибшего в 1944 году на Украине.

Как отметил президент корпорации ЭЛАР Сергей Баландюк, многие технологии, которые позволяют классифицировать информацию по поисковым запросам, предоставляя полную картину прошлого, уже реализованы на портале "Память народа". А учебник - новая задача и новый подход по работе с различными типами документов.

- Портал и учебник будут использоваться как главные инструменты по защите исторической памяти, - заявил он. - Мы планируем разделить задачи ресурсов: для портала основной функциональной задачей сохранится поиск участников войны, для учебника - систематизация архивных документов, подборка документов по событиям, датам и т.д.

Где еще востребованы оцифровка архивных документов и новые методы работы с такими базами? Начальник Центрального архива Минобороны России Игорь Пермяков и начальник отдела по розыску наград в Главном управлении кадров МО РФ Вячеслав Иванов вместе с журналистами "Российской газеты" рассказали о том, как продвигается совместная работа по розыску неврученных наград Великой Отечественной и что нового об этом можно узнать сегодня - 7 февраля в проекте "Звезды Победы" на сайте "РГ".

Там же, в Медиацентре "Российской газеты", под фото- и телеобъективами наших коллег представители Военного комиссариата города Москвы торжественно передали в три семьи фронтовиков документы к отцовским орденам и медали, которые обнаружились только сейчас. И только благодаря тому, что наградные листы и приказы теперь оцифрованы и размещены в открытом доступе в интернете.

Как это можно делать, находясь далеко от Москвы и не имея возможности приезжать в архив, было рассказано во время прямой связи с семьей Нахушевых из города Баксан в Кабардино-Балкарии. За те неполных три года, что существует в "РГ" проект "Звезды Победы", наши добровольцы-читатели из Баксана нашли, добились подтверждения и организовали вручение наградных документов к 89 боевым и орденам и медалям своих земляков!

Ответственный секретарь "Поискового движения России" и председатель Комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева, которая была участницей этого диалога, призвала на такой опыт равняться. А нас, журналистов - больше внимания обращать на работу поисковых отрядов и поддерживать их полезные инициативы во всех концах страны.