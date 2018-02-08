Эксперты Беларуси и РФ на следующей неделе обсудят вопрос признания виз

Встреча белорусских и российских экспертов по вопросам соглашения о взаимном признании виз состоится на следующей неделе. Об этом заявил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик, передает БЕЛТА.

На брифинге Дмитрия Мирончика попросили прокомментировать названные ранее послом России сроки подписания данного соглашения в апреле-мае. В связи с этим пресс-секретарь подчеркнул: "Ближайшая встреча намечена на следующей неделе. Она весьма хорошо подготовлена".

Ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подтвердил намерение властей республики подписать в ближайшее время с Москвой соглашение о взаимном признании виз.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Стороны планировали в январе провести в Минске еще один раунд консультаций. Кроме того, МИД Беларуси передал РФ обновленные предложения по проекту соглашения о взаимном признании виз.



