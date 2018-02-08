Проходящие суда прекратили поиски пропавшего сейнера "Восток"

Морской спасательно-координационный центр Владивостока перестал оповещать суда, проходящие в районе, где исчезло судно "Восток", о необходимости поисков, сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.

"Поиск проходящими судами, то есть оповещение их о необходимости искать следы пропавшего в Японском море "Востока", прекращено. Активная фаза завершилась 29 января, с тех пор мы искали девять суток, но ничего не нашли", - заявил Николай Пирожков.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю отметили, что решение о прекращении поисков ведомством пока не принято.

Напомним, рыболовецкий сейнер "Восток" подал сигнал бедствия, а затем пропал с радаров утром 25 января. Судно искали самолеты и морские суда, но найти удалось только два спасательных жилета, два пустых плота и бытовой мусор. На борту находилось 20 членов экипажа, их судьба остается неизвестной. По основной версии, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна при обледенении.

По факту потери связи с "Востоком" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".